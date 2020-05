Come fare giardinaggio con i bambini: idee e attività

Bastano un balcone, un terrazzo o un piccolo spazio all’aperto, e capire come fare giardinaggio con i bambini diventa una fonte di idee e attività, di divertimento e di insegnamenti.

I bambini, del resto, amano la terra, amano la natura e stare all’aria aperta. In base all’età, 2 anni, 4 anni, 6 anni, i piccoli possono svolgere diversi compiti. Attività che permettono di trascorrere insieme del tempo di qualità, divertenti ma anche istruttive, educative.

In giardino, nell’orto o sul terrazzo, le occupazioni per bambini – specialmente in primavera e nella bella stagione – possono:

Stimolare i sensi (dalla vista con i colori al tatto con i vari materiali, foglie e terriccio); Introdurre i bambini alle scienze naturali; Migliorare la mobilità; Rinsaldare i legami familiari; Insegnare pazienza, pianificazione e responsabilità personale; Promuovere il rispetto e l’amore per la natura.

Insomma, non un semplice passatempo per non far annoiare i bambini, ma qualcosa di profondo che, proprio come un seme, viene piantato da mamma e papà nei figli e, col tempo, darà i suoi frutti.

Non sapete da che parte cominciare e cosa può essere adatto ai vostri bimbi? Ecco come fare giardinaggio con i bambini, con idee e attività adatte ai piccoli di tutte le età.

Come fare giardinaggio con i bambini di 2 anni

I bambini così piccoli sono molto curiosi, la loro attenzione va sempre stimolata e dura relativamente poco. I travasi e lo scavo della terra sono tra le attività più gettonate. In giardino possono:

Raccogliere le foglie con un piccolo rastrello o una scopetta;

con un piccolo rastrello o una scopetta; Scavare buche con una paletta (anche se è probabile che finiranno col farle direttamente con le mani);

con una paletta (anche se è probabile che finiranno col farle direttamente con le mani); Travasare la terra o dei sassolini (il travaso di solidi e liquidi è uno dei giochi preferiti da fare a casa per i bambini di questa età);

o dei sassolini (il travaso di solidi e liquidi è uno dei giochi preferiti da fare a casa per i bambini di questa età); Piantare bulbi con l’aiuto degli adulti;

bulbi con l’aiuto degli adulti; Annaffiare le piante con un piccolo innaffiatoio.

Idee per bambini di 4 anni

A 4 anni il bambino ha maggiori capacità di interazione, più concentrazione. Insieme potrete:

Andare al vivaio per scegliere le piante preferite;

per scegliere le piante preferite; Comprare un kit per giardinaggio adatto alla sua età, guanti compresi;

adatto alla sua età, guanti compresi; Piantare fiori, piante o bulbi in vaso o nel terreno;

fiori, piante o bulbi in vaso o nel terreno; Annaffiare le piante con un piccolo innaffiatoio;

le piante con un piccolo innaffiatoio; Tenere in ordine il giardino eliminando foglie e erbacce.

Attività in giardino per bambini di 6 anni

Tra l’asilo e la prima elementare, il bambino sviluppa una pazienza che gli permette di svolgere attività più lunghe e di seguire un piccolo progetto nel tempo, affezionandosi anche alla pianta. Più i figli crescono più è possibile affidare loro responsabilità che gli insegnino indipendenza e fiducia in sé. I bambini possono: