Come rinforzare i capelli: rimedi e prodotti migliori

Capire come rinforzare i capelli è fondamentale per prevenire opacità e debolezza, specialmente a cavallo dei cambi di stagione, in autunno e con l’estate in arrivo: ecco i rimedi naturali e i prodotti migliori consigliati dall’hairstylist Valerio De Vita di Focus Beauty Lab.

«I capelli possono indebolirsi a causa di un’alimentazione poco sana e poco ricca di vitamine, sali minerali e nutrienti (specialmente acido folico, vitamina A, B e C o Omega 3). Possono indebolirsi durante un periodo di stress, se trattati con prodotti sbagliati o ancora se non protetti da caldo, freddo o altri agenti atmosferici, se l’uso di phon e piastre per capelli è aggressivo o ripetuto. Ci sono, poi, naturalmente cause come predisposizione genetica, invecchiamento, malattie», spiega Valerio.

I sintomi più comuni di capelli che vanno indebolendosi sono:

Capelli più sottili;

Capelli al mattino sul cuscino;

Perdita di volume;

Perdita di brillantezza;

Stempiatura più evidente;

Zone con capelli più radi,

Cute chiara e squamata;

Effetto crespo.

I capelli si possono rinforzare grazie a rimedi naturali, tra cui una corretta alimentazione, e a prodotti specifici. Nel caso i problemi persistano, è opportuno chiedere consiglio al parrucchiere di fiducia e a un medico specialista tricologo.

Il dottore, dopo le opportune analisi, può prescrivere integratori, trattamenti farmacologici a base di minoxidil e finasteride per migliorare l’irrorazione sanguigna e apportare sostanze nutritive ai follicoli piliferi, o ancora terapie come ozonoterapia, mesoterapia o laser a bassa frequenza.

I rimedi naturali per rinforzare i capelli

I primi “rimedi naturali” per i capelli sono quelli che si portano in tavola. Gli alimenti da preferire sono quelli ricchi di Vitamine, minerali, acidi grassi, zinco, biotina e antiossidanti, che rinforzano unghie e capelli. Salmone, fagioli, noci, carote, spinaci, cipolle, frutti di mare e emi di lino vanno inseriti in un’alimentazione sana, povera di grassi saturi e cibi industriali.

Sono tante poi le soluzioni fai da te per rinforzare i capelli, con impacchi e maschere nutrienti. Un impacco all’olio di semi di lino, prima dello shampoo, può essere un’idea facile e veloce. Ecco, invece, la nostra ricetta preferita, da realizzare grazie agli ingredienti già presenti in dispensa. Ingredienti come lo yogurt, il miele e l’olio d’oliva sono, infatti, alla base di tante ricette home made.

Maschera rinforzante per capelli

Ingredienti

1 uovo

4 cucchiai di yogurt bianco

3 cucchiai di miele

Preparazione e applicazione

Mescolare gli ingredienti con un cucchiaio di legno e applicare il composto sui capelli. Avvolgere la chioma in una pellicola trasparente da cucina, lasciare in posa qualche minuto, risciacquare con acqua tiepida e procedere con lo shampoo.

Come rinforzare i capelli: i prodotti migliori

In commercio esistono molti tipi di trattamenti e maschere ristrutturanti. Spesso i prodotti sono specifici, e allora sarà utile scegliere via via tra maschere per capelli grassi, per capelli sottili, spenti, con doppie punte etc.

Ecco 3 proposte del nostro hairstylist di fiducia Valerio De Vita da provare a casa.