Maschera per capelli grassi: come applicarla e 5 ricette fai da te

Chiunque ami i suoi capelli lo sa, in una corretta hair routine non può mancare anche una buona maschera, un prodotto che si può utilizzare sia prima che dopo lo shampoo, a seconda della tipologia e del motivo per cui la si sta usando e che deve essere adatta alla tipologia di chioma da trattare. Come per esempio nel caso in cui si voglia fare una maschera per capelli grassi ad hoc e specificatamente formulata per questa tipologia di capigliatura.

Caratteristica dei capelli grassi, infatti, è quella di “sporcarsi” facilmente, per via della grande produzione di sebo della cute che va ad ungere la chioma rendendola più pesante e difficile da gestire, poiché priva della sua naturale morbidezza, elasticità e leggerezza. Ecco perché è bene trattare questa tipologia di capigliatura con prodotti mirati: shampoo, balsamo e una maschera per capelli grassi.

Ma a cosa serve davvero questo alleato per la bellezza e la salute della chioma? Proviamo a capirlo meglio.

Maschera per capelli grassi: a cosa serve?

Prima di scoprire quali sono le migliori maschere per capelli grassi che potete utilizzare sulla vostra chioma è importante capire perché è bene farlo e quali sono gli effetti che, un prodotto di questo tipo, ha sull’intera capigliatura.

Solitamente, infatti, le maschere per capelli hanno funzioni che vanno dal nutrire e proteggere le fibre del capello, all’idratare in profondità la chioma, dal renderla più morbida e setosa, al ripararla da eventuali danni subiti.

Scopo delle maschere per capelli grassi, invece, è quello di agire per eliminare le impurità che l’eccessiva produzione di sebo può causare. Un’azione purificante, quindi ma anche sebo regolatrice e antinfiammatoria.

Insomma, tutto ciò che serve per prendersi cura delle chiome grasse e risolvere, o quanto meno tenere a bada, quei piccoli problemi che le caratterizzano. Ma come applicarle nel modo corretto?

Come applicarla: 3 consigli

Come detto, a seconda delle tipologia di maschera per capelli, l’applicazione della stessa può avvenire sia prima della normale detersione della chioma sia durante. In questo secondo caso, per esempio, la maschera per capelli grassi dovrà essere utilizzata dopo lo shampoo, seguendo i seguenti passaggi:

i capelli devono essere ben lavati, meglio se con prodotti specifici per chiome grasse e, cosa molto importante, anche ben risciacquati;

una volta fatto, si applica la maschera sui capelli umidi (quindi meglio tamponarli con un asciugamano prima, per togliere l’acqua in eccesso) utilizzando una noce di maschera . Questa, deve essere applicata sulle lunghezze della chioma, toccando anche il cuoio capelluto e le radici, utilizzando un apposito pennellino o distribuendo il prodotto con le mani;

. Questa, deve essere applicata sulle lunghezze della chioma, toccando anche il cuoio capelluto e le radici, utilizzando un apposito pennellino o distribuendo il prodotto con le mani; da qui è bene lasciare agire la maschera per capelli, raccogliendo la chioma in un asciugamano o nella pellicola trasparente, assicurandosi che questa sia ben coperta e al caldo e attendendo circa 10-20 minuti prima di risciacquare via il tutto con acqua tiepida.

Nel caso in cui, invece, si opti per una maschera per capelli grassi pre shampoo, tutti questi procedimenti devono essere svolti prima della detersione, concludendo il tutto con la vostra normale hair routine.

Se a questo punto vi state domandando quale sia la giusta frequenza per eseguire la maschera per capelli grassi, sappiate che questo dipende molto dalla vostra chioma e dalle sue caratteristiche. In linea generale, però, si consiglia di eseguirla almeno una volta la settimana. Ma anche più spesso se i capelli lo richiedono. Ovviamente sempre senza esagerare con le dosi di prodotto.

5 ricette di maschere per capelli grassi fai da te

Ecco quali sono gli ingredienti migliori con cui creare delle maschere per capelli fai da te che vadano a prendersi cura della vostra chioma in modo naturale e dolce, garantendole tutti i benefici di un prodotto ad hoc.

1. Maschera limone, aloe vera e zenzero

Prima maschera per capelli grassi che si può realizzare con pochi e semplici ingredienti è quella con limone, aloe vera e zenzero. Il limone, infatti, deterge e purifica la cute e il cuoio capelluto, così come anche lo zenzero. L’aloe vera, invece, ha un effetto lenitivo e idratante, perfetto per prendersi cura delle chiome grasse. Per farla dovrete frullare della radice di zenzero, unendola a un cucchiaio di limone e a due o tre cucchiai di aloe vera, mescolando il tutto e creando una pasta omogenea da applicare sui capelli.

2. Limone e farina

Altro rimedio possibile per la cura dei capelli grassi è la maschera a base di limone e farina, aggiungendo mezzo cucchiaio di quest’ultima al succo di limone. La farina, infatti, aiuta ad asciugare il sebo in eccesso. Una volta uniti gli ingredienti dovrete applicarli e tenerli in posa sui capelli umidi per circa venti minuti e poi lavare via tutto.

3, Mela e limone

Stessa cosa si può fare aggiungendo al limone, circa un cucchiaio, una mela sbucciata e frullata, creando un composto da lasciare in posa per 15 minuti per poi sciacquare la chioma, ed eseguendo la maschera una volta alla settimana.

4. Maschera per capelli grassi al bicarbonato e limone

Altra opzione molto utile è quella che prevede l’unione del succo di mezzo limone con due cucchiai di bicarbonato e dell’acqua tiepida. Una volta mescolati e dopo aver ottenuto una pasta, dovrete applicarla sul cuoio capelluto e su tutte le lunghezze, lasciando agire per qualche minuto e poi sciacquare. Una volta fatto potrete procedere allo shampoo.

Una variante di questa maschera prevede l’aggiunta di 5 cucchiai di yogurt bianco al composto.

5. Maschera con argilla e aceto

Un validissimo aiuto per i capelli grassi, poi, è l’argilla che ha notevoli proprietà purificanti e la capacità di assorbire il sebo in eccesso. Per creare una maschera ad hoc, quindi, dovrete aggiungere a 50 grammi di argilla verde in polvere un aceto di mele e dell’acqua, in modo da creare un composto omogeneo e non troppo liquido. Da qui, dovrete applicarlo sui capelli per un quarto d’ora per poi sciacquare tutto e procedere con la normale detersione.

Le possibilità sono davvero molte, basta mixare insieme gli ingredienti giusti (limone, argilla, bicarbonato, aceto di mele, ma anche miele, yogurt, menta, ecc) e creare delle maschere per capelli grassi dall’effetto assicurato.

Maschera per capelli grassi: le migliori sul mercato

Se, invece, voleste optare per una maschera già fatta, pronta e disponibile all’uso, non dovrete fare altro che affidarvi a quelle migliori sul mercato, per prendervi cura della salute e della bellezza dei capelli e fare il pieno di benefici utili alla vostra capigliatura, in ogni sua parte. Magari scegliendo tra le maschere che vi proponiamo qui di seguito.

Bio Argilla Verde in Polvere Cura dei Capelli Grassi. Maschera Purificante, Assorbente e Detox una Pulizia Profonda del Cuoio Capelluto. Shampoo Naturale. Maschera Capelli Grassi. Hair Clay - 500 g 100% naturale, perfetta per prendersi cura dei capelli grassi, lavorando sulla produzione di sebo agendo anche come scrub ed eliminando le impurità dai capelli, per un effetto morbido e sano su tutte le lunghezze 15 € su Amazon

Forhans Maschera Per Capelli Bio Al Carbone E Zenzero - 250 Ml Maschera ad azione purificante e riequilibrante ma senza appesantire la chioma. Ideale per un uso frequente e perfetta per prendersi cura dei capelli grassi e con la cute con sebo in eccesso. Il tutto grazie all'azione anti impurità svolta dal carbone vegetale. 6 € su Amazon

Kérastase Spécifique, Crema Detergente e Purificante, Per Radici Grasse e Cute Sensibilizzata, Argile Crème Équilibrante, 250 ml Maschera purificante ed equilibrante per le radici grasse e che aiuta a detossificare i capelli, detergere il cuoio capelluto e regolare i livelli di sebo, per capelli più leggeri e sani 25 € su Amazon