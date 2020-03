Olio di oliva: usi alternativi su capelli, viso e corpo

Prezioso in cucina, collante della cucina Mediterranea, famoso per i suoi molteplici effetti benefici sulla salute, l’olio di oliva vanta anche una serie di proprietà cosmetiche su capelli, viso e corpo che vale la pena conoscere bene.

I benefici? È ricco di acidi grassi, fitosteroli, squalene e vitamina E che hanno riscontri positivi non solo per quanto riguarda l’alimentazione, ma anche sulla mente e sulla bellezza. I polifenoli di cui è ricco sono noti per essere un componente prezioso di una dieta salutare, e sono in grado di combattere le malattie legate all’età come l’ipertensione e le malattie cardiache.

Dal punto di vista cosmetico, si tratta di un prodotto a chilometro zero che vanta proprietà simili all’olio di avocado o all’olio di argan. Grazie alla sua composizione, l’olio di oliva ha spiccate proprietà antiossidanti ed è in grado di prevenire gli effetti dell’invecchiamento cutaneo come rughe, perdita di tono e di elasticità della pelle e macchie scure: ecco gli usi alternativi che se ne possono fare su capelli, viso e corpo.

Olio di oliva: usi alternativi sui capelli

Aiuta a idratare i capelli secchi e come fosse un balsamo li ammorbidisce e li rafforza. Basta applicarlo direttamente sulle punte.

Si può sfruttare la natura idratante dell'olio d'oliva aggiungendone alcuni cucchiai allo shampoo abituale.

Chi ha problemi di forfora, può applicare l'olio sul cuoio capelluto e lasciarlo riposare per un'ora o durante la notte usando una cuffia per la doccia, infine risciacquarlo.

Un impacco ristrutturante per capelli rovinati si prepara con 30 millilitri di olio d'oliva, 20 millilitri di olio di jojoba e 50 gocce di olio essenziale al rosmarino. Si distribuisce sui capelli umidi e si lascia in posa per almeno mezz'ora.

Come si usa l’olio di oliva su viso e corpo