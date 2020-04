Capelli spezzati, danneggiati, spenti e poco vitali? È tempo di correre ai riparo con un prodotto per capelli ristrutturante che vada a compensare tinte, cloro, piastra e messe in piega che hanno stressato oltremodo la nostra chioma.

Maschere, oli e trattamenti specifici sono fondamentali per riequilibrare e riparare la struttura dei capelli restituendo loro morbidezza, salute e splendore.

Può succedere che in alcuni periodi dell’anno, i capelli si mostrino particolarmente sfibrati e disidratati, a causa dell’inquinamento, dell’esposizione al sole e per stress e sbalzi ormonali: dallo shampoo fino al ricostituente la formula e gli ingredienti attivi fanno la differenza.

Il ristrutturante per capelli si rivela dunque un trattamento altamente idratante e ristrutturante, sia sotto forma di maschere che di impacchi; efficace anche in formulazioni naturali e vegane.

Il consiglio della redazione per capelli sempre al top? Applicare due volte a settimana una maschera altamente performante che contenga ingredienti attivi come vitamine, collagene ed elastina. Molto efficaci anche oli vegetali ad alto potere nutriente come l’olio di argan, l’olio di jojoba, l’olio di cocco o l’olio di oliva.

Se i capelli sono molto rovinati può essere consigliabile ricorrere a fiale ristrutturanti ad azione urto che contengano cheratina e ristrutturanti senza risciacquo da applicare sulle doppie punte.

I prodotti in commercio sono davvero tantissimi, con caratteristiche, benefici e prezzi anche molto diversi tra loro. Non sapete come districarvi nella giungla delle proposte di prodotti per capelli? Ecco la top five dei migliori ristrutturanti per capelli provati dalla redazione di DireDonna.

Ristrutturante capelli: i prodotti migliori

La nostra scelta Davines Naturaltech Nourishing Hair Ideale per capelli danneggiati 30 € su Amazon 31 € risparmi 1 € Pro Senza parabeni e solfati

Dona lucentezza e morbidezza ai capelli

Ingredienti attivi naturali Contro Nessuno

Maschera ristrutturante per capelli danneggiati: azione riparatrice per capelli secchi grazie alla formula nutritiva e ristrutturante. Grazie alla cheratina vegetale e al Biacidic Bond Complex, nutre lo stelo rafforzando le fibre e proteggendolo dal danno ossidativo. I capelli sono morbidi e corposi.

Il prodotto top Kérastase Chronologiste Maschera per Capelli Ideale per capelli devitalizzati 38 € su Amazon Pro Dona lucentezza, nutrimento e morbidezza

Ha proprietà antiallergeniche

Rivitalizza il cuoio capelluto Contro Nessuno

Una maschera intensiva per trattare i capelli devitalizzati. Questo trattamento di alta qualità rimpolpa e ammorbidisce la fibra capillare purificando il cuoio capelluto. Purifica i capelli e facilita la pettinabilità.

Ha proprietà antiossidanti e proprietà antiallergeniche.

Il prodotto deluxe Shu Uemura Ultimate Reset Conditioner Ideale per capelli molto danneggiati 67 € su Amazon Pro Arricchito con estratto di riso giapponese

La ceramide chiude la cuticola e la corteccia

Esclusivo mix di note olfattive Contro Costo elevato

Balsamo di riparazione estrema per capelli molto danneggiati causa decolorazione, colorazione, permanente o lisciatura. Questo prodotto ripara la fibra capillare dalle punte e previene la rottura dei capelli. I capelli sono riparati in profondità, districati dalle radici alle punte; sono rigenerati e curati con una lucentezza naturale.

Il vegano Maria Nila Structure Repair Masque Ideale per capelli trattati 35 € su Amazon Pro 100% vegano e cruelty free

Formulato senza solfati e parabeni

Fresche note fiorite Contro Nessuno

Pensata per capelli trattati chimicamente o sottoposti a continui sessioni di styling che prevedono piastre o ferri: tutte le referenze della linea garantiscono un risultato professionale grazie alla sua altissima concentrazione di principi attivi che donano, già dal primo utilizzo, un booster di vitalità. La sua formula cremosa avvolge la fibra capillare in un concentrato di attivi che aiutano a riparare e rigenerare in profondità. I capelli sono visibilmente più luminosi e forti.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Olaplex N.7 Bonding Oil Per tutti i tipi di capelli 21 € su Amazon Pro Ultra-concentrato

Protegge dal calore

Elimina l'effetto crespo Contro Nessuno

Delicato e ultra concentrato, l’olio ristrutturante rigenera, rinforza e nutre qualunque tipologia di capello. Perfetto per restituire elasticità, vigore e lucentezza al capello, doma anche le ciocche più ribelli proteggendole da fonti di calore.