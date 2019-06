Capire come sgonfiarsi velocemente diventa un imperativo in vista dei primi bagni al mare, così come della stagione delle cerimonie appena iniziata. Prima di tutto è importante distinguere tra la necessità di perdere peso con una dieta dimagrante e quella di liberarsi del gonfiore. Capita, infatti, di non essere sovrappeso e tuttavia di non avere la pancia piatta a causa di gas e gonfiori che si accumulano. A causa della ritenzione idrica, inoltre, il gonfiore potrebbe non limitarsi al ventre ma interessare anche piedi, braccia, gambe e viso.

Come sgonfiarsi rapidamente, quindi, per affrontare al meglio la prova costume o per rientrare nell’abito preferito apparendo in perfetta forma? Per farlo è necessario seguire una serie di consigli che riguardano l’alimentazione, il movimento e lo stile di vita.

La nostra redazione ha racconto una serie di tip pratici da applicare subito alla quotidianità (dopo averne parlato con il medico curante) per sgonfiarsi in poco tempo.

Come sgonfiarsi velocemente: 12 consigli da seguire