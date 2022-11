Anche se d’impatto non è tra gli attrezzi che vengono alla mente come prima opzione quando si pensa a come rimettersi in forma e allenare il proprio corpo, il vogatore è davvero un must have per tutte le donne da inserire nella propria personale fitness routine e, perché no, da avere anche in casa (spazio permettendo).

E i motivi sono davvero molti, uno fra tutti il lavoro completo che è in grado di eseguire sul corpo, in modo semplice e alla portata di tutti, ovviamente se lo si utilizza correttamente, prestando attenzione ai movimenti che si eseguono e avendo ben chiaro lo scopo di questo attrezzo dalle mille potenzialità.

Cerchiamo, quindi, di capire meglio cos’è e come funziona il vogatore, per le donne e per chiunque lo voglia provare, come agisce sul corpo e i motivi per cui può davvero diventare un prezioso alleato di benessere.

A cosa serve il vogatore?

Per prima cosa, quindi, iniziamo col capire cos’è il vogatore (anche chiamato rowing indoor) come si usa e a cosa serve. Come suggerisce il termine stesso, quando si parla di vogatore si fa riferimento a un attrezzo fitness che simula il movimento che si svolge tipicamente nel canottaggio e che permette di allenare più muscoli nello stesso tempo: braccia, gambe, addominali e glutei. Ma non solo.

Tra i vantaggi maggiori collegati all’utilizzo di questo macchinario ci sono anche un notevole rinforzo delle articolazioni e la possibilità di bruciare calorie, il tutto allenandosi per circa 20-30 minuto al giorno (fino anche a un’ora) e per un totale di tre allenamenti alla settimana. Come dire, nulla di troppo faticoso ma dagli effetti benefici concreti e visibili in poco tempo.

Un attrezzo di cardio training, quindi, utile al benessere del corpo e, proprio per la sua semplicità di utilizzo e per il lavoro completo che svolge, anche estremamente funzionale negli allenamenti femminili. Il vogatore è, infatti un vero toccasana per tutte le donne.

I benefici del vogatore per le donne

Il motivo? I tantissimi benefici che l’utilizzo costante di questo attrezzo può portare a livello fisico. Come detto in precedenza, il vogatore permette di eseguire un’attività cardio utile al consumo calorico e quindi alla perdita di peso ma non solo. Altri vantaggi legati a questo attrezzo sono:

il miglioramento della funzionalità del sistema cardiocircolatorio;

l’aumento della resistenza fisica e della capacità polmonare;

il miglioramento della coordinazione dei movimento;

maggior armonia corporea;

tonificazione muscolare (addome, braccia, gambe, glutei, muscoli della zona lombare e dorsale, ecc.);

miglioramento posturale;

alleviamento dello stress e delle tensioni sia fisiche che mentali.

Il tutto utilizzando uno strumento che si adatta a chiunque, poiché a basso impatto e che non produce sollecitazioni alle articolazioni o alla schiena, punto delicato per molti. E che oltretutto non annoia durante il suo utilizzo, favorendo un allenamento più dinamico, divertente e che dona ottimi risultati.

Esercizi da effettuare con il vogatore

Nonostante, infatti, si possa pensare che un allenamento su questo attrezzo sia monotono e privo di grandi cambiamenti, in realtà il vogatore offre la possibilità di eseguire diverse tipologie di esercizi, da scegliere anche in base alla fisicità personale e al livello di preparazione, ovviamente prestando attenzione a eseguire ogni movimento nel modo corretto.

Prima di tutto, quindi, è importante capire qual è la remata corretta quando ci si allena sul vogatore. Un gesto semplice ma che non deve essere eseguito con leggerezza.

Per farlo è necessario:

muovere gambe e braccia, iniziando prima a spingere sulle gambe e poi sulle braccia;

alla fine del movimento i gomiti non dovranno aprirsi verso l’esterno ma è importante che stiano rivolti all’indietro e posti parallelamente al corpo, con la schiena ben dritta e le spalle rilassate;

a questo punto, è bene anche ricordarsi che quando si stendono le gambe, non bisogna mai farlo fino in fondo, evitando di sollecitare le ginocchia e i tendini;

Sarebbe inoltre utile eseguire qualche movimento di stretching prima di iniziare la propria seduta sul vogatore.

Una volta compreso come “remare” è possibile eseguire diverse tipologie di allenamento, anche a seconda del proprio livello di preparazione di partenza. Ecco qualche esempio:

Allenamento con vogatore per donne principianti

5 minuti di stretching.

10 minuti di vogata leggera.

5 minuti di vogata più veloce e costante.

5 minuti di stretching.

Allenamento di livello intermedio (ripetere il tutto per 4 volte)

5 minuti di stretching.

10 minuti di vogata leggera.

8 minuti di vogata più veloce e costante.

5 minuti di stretching.

Allenamento con vogatore per donne di livello avanzato (ripetere il tutto per 4 volte)

5 minuti di stretching.

15 minuti di vogata leggera.

12 minuti di vogata più veloce e costante.

5 minuti di stretching.

Ci sono controindicazioni?

Allenamenti semplici, utili al benessere del corpo in ogni sua parte e che aiutano a rilassare la mente, in modo efficace e che ben si adatta a chiunque voglia optare per l’utilizzo di questo strumento. L’impiego del con vogatore per donne ma anche per gli uomini, infatti, non presenta controindicazioni o possibili effetti collaterali legati alla pratica. Ovviamente se la si esegue con oculatezza, senza esagerare e senza improvvisare movimento strani o non coerenti con il vogatore che si sta usando.

Aspetti che rendono la pratica fisica con questo strumento un must have nella propria routine di fitness, sia in palestra che a casa propria, munendosi di un vogatore personale da usare per prendersi cura di sé, giorno dopo giorno.

