Parata Disneyland: come fare il virtual tour

Il parco Disneyland della California ha deciso di allietare tutti coloro che vorrebbero assistere alla loro nuova parata, sospesa per il Coronavirus, caricandola su YouTube. Infatti il parco divertimenti più famoso al mondo permette a tutti di sognare con un video di 8 minuti che riassume l’ultima attrazione. La nuova Magic Happens Parade era stata inaugurata solo lo scorso 28 febbraio. Pochissimi hanno potuto assisterle prima della chiusura per il Covid-19.

Così adesso, in attesa della riapertura, potete assistere alla magica nuova attrazione dei Disney Parks comodamente da casa, grazie al canale YouTube del parco divertimenti.

La Magic Happens Parade celebrerà i momenti di magia che ispirano tanti classici Disney. Questo nuovo spettacolo diurno conterrà splendidi carri allegorici, bellissimi costumi e amati personaggi da grandi e piccini. Si parte con Cenerentola, all’interno di una grande zucca, che si trasforma magicamente in carrozza.

Questa iniziativa si unisce alle altre della #DisneyMagicMoments, grazie alla quale potrete vivere la magia Disney direttamente a casa in questo momento di emergenza. “Speriamo di rallegrarvi, permettendovi di godere da casa di questo magico momento con la famiglia e gli amici“. I parchi di Disneyland in California and Walt Disney World in Florida sono chiusi a data da destinarsi, ma puoi visitarli su YouTube. La dirigenza non si sbilancia sulla riapertura, data l’emergenza sempre maggiore negli Stati Uniti.

“La sicurezza dei visitatori e dei nostri addetti ai lavori resta la nostra priorità” fanno sapere in un comunicato. Anche in altre parti del mondo la decisione di chiudere i parchi divertimento Disney.