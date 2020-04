Coronavirus: Rihanna ammonisce un fan durante una diretta Instagram

Rihanna ha ammonito un fan durante l’ultima diretta Instagram, poiché le chiedeva insistentemente novità circa il suo nuovo album, nonostante l’emergenza Coronavirus. La cantante di Umbrella ha prontamente risposto al fan che chiedeva insistentemente informazioni sul nuovo progetto discografico. La sua risposta è diventata subito virale. In questo momento la star ha deciso di mettere da parte la musica per concentrare tutti i suoi sforzi nella lotta contro l’emergenza Covid-19.

“In questo momento sono impegnata a salvare il mondo a differenza del nostro presidente.” Questa è stata la sagace risposta di Rihanna durante una diretta su Instagram. Riferendosi a Donald Trump, RiRi sottolinea che la cosa più importante al momento sia solo la lotta al virus. L’artista non vuole parlare di musica al momento, ma solo di solidarietà.

Qualche mese fa la cantante aveva stuzzicato i fan con alcune curiosità circa il nuovo album. “Sto ascoltando R9, ma non ho alcune intenzione di rilasciarlo” aveva scherzato la cantante sui social. I fan sono in attesa di nuovo materiale dal 2016 dopo l’uscita dell’ultimo album Anti. Questo sarebbe stato l’anno del ritorno, ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto i piani di molti artisti tra cui la stessa Rihanna. La cantante ha quindi deciso di impiegare le sue energie e le sue risorse nella lotta contro la malattia.

Proprio qualche settimana fa aveva annunciato una donazione di 5 milioni di dollari tramite la sua fondazione Clara & Lionel Foundation. Oltre alla donazione iniziale Rihanna, in collaborazione con il CEO di Twitter Jack Dorsey, ha donato 4,2 milioni di dollari per la difesa delle vittime di abusi domestici. La donazione servirà a supportare queste persone per almeno due mesi. Secondo le ultime stime, a causa dell’emergenza coronavirus, le vittime di abusi domestici sono aumentate in maniera notevole nelle ultime settimane. La risposta di Rihanna al fan ha dimostrato che oltre il personaggio della bad girl, c’è un’artista in prima linea contro le difficoltà.