Dal 29 novembre 2021, le isole Barbados sono ufficialmente una Repubblica. Per la proclamazione del distacco dal Regno Unito è stata celebrata una cerimonia a Bridgetown, città natale della popstar Rihanna. Per l’occasione, la cantante è stata invitata alla cerimonia, dove erano presenti anche il principe Carlo d’Inghilterra, la prima ministra Mia Mottley e la nuova presidente della Repubblica, Sandra Mason.

Rihanna è stata nominata eroina nazionale, grazie alla grande popolarità ottenuta durante la sua carriera. “Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione con le tue opere, con le tue azioni”, ha affermato Mottley, riferendosi al singolo Diamonds, in cima alle classifiche del 2012.

Vi raccomandiamo... Rihanna più ricca della Regina Elisabetta

Un evento molto importante per la popstar, che ha ricevuto il National Hero Award (premio conferito alle personalità di spicco del paese) avvolta in un lungo abito monospalla di seta, firmato Bottega Veneta. Il vestito è caratterizzato da una grande scollatura sulla schiena e da una nuance arancione, un colore caldo ed elegante che fa pensare alle sfumature di un tramonto. A completare il tutto, dei vertiginosi tacchi a spillo color bronzo.

Con l’hair look, poi, contraddistinto da uno chignon alto formato da un insieme di treccine afro, Rihanna ha confermato ancora una volta la sua classe e il suo stile. Per la cantante è stato un evento molto importante ed emozionante, a cui ha partecipato in splendida forma, confermando ancora una volta l’amore che la lega alla sua terra d’origine.