Unghie primavera-estate 2021: le tendenze

I raggi del sole e il tepore primaverile portano con sé la voglia di colore. Le unghie rispecchiano in pieno questa volontà di aggiungere vivacità al look. Le tendenze per la primavera-estate 2021 si spingono verso colori accesi che richiamano i toni di elementi come fiori e ambienti naturali.

Si fa spazio all’allegria e alla fantasia, con la conferma di alcune tendenze che si impongono anche per il 2021. Vediamo insieme i colori di smalto più gettonati per le stagioni più calde di quest’anno.

Tonalità pastello sì, ma vivaci

La chiamano pastel manicure ed è la tendenza che ha preso piede nel 2020, nella quale si usano ben cinque diversi toni di smalti pastello anziché una: l’effetto assomiglia a un arcobaleno dai toni gentili e appunto “pastellosi”. Si conferma una scelta vincente anche per questa primavera-estate e sono diversi i brand a proporre tonalità perfette da usare una accostata all’altra.

Per le più indecise, esiste anche la skittles manicure, per la quale è prevista l’uso di tonalità più vivaci ma comunque differenti per ogni dito. Sono tonalità che stanno bene in armonia tra di loro e giocano su sfumature leggermente più vivaci e intense rispetto a quelle pastello.

Il brand svedese & Other Stories che ha lanciato cinque tonalità perfette per la pastel manicure. Anche Opi, che festeggia 40 anni, ha proposto ben dodici nuance che spaziano dal rosa al blu più intenso. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

La manicure arcobaleno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni di recente ha optato proprio per toni pastello accesi, usati sapientemente per comporre un effetto arcobaleno dai toni allegri e fluo.

La manicure nude di Katy Perry

Anche Katy Perry ha sfoggiato di recente una manicure rosa intenso, perfetta per la primavera-estate 2021.

Il rosso si ispira alle tonalità dei fiori

Ci ha pensato Chanel con la collezione Les Fleurs a proporre il rosso – grande classico della manicure – rivisto in occasione della primavera-estate 2021: due tonalità dai nomi Metallic Bloom e Anthurium, che si ispirano proprio all’omonimo fiore e alle sue particolari sfumature di rosa.

Il rosso viene usato anche per arricchire la base delle unghie, con disegni fantasia o effetti geometrici. L’effetto proposto da Betina Goldstein usa proprio le due tonalità lanciate da Chanel.

Intramontabile nude (e rosa)

Per le varianti più romantiche (e per chi è più indeciso) la nude manicure non passa mai di moda, per la primavera-estate 2021 le unghie dipinte in toni nude vengono impreziosite da alcuni dettagli come piccoli fiori o simboli, che le rendono più pop ma senza esagerare.

Anche Rihanna, una delle regine indiscusse della nail art, sfoggia spesso manicure perfette. Recentemente ha posato per la sua stessa linea di make up Fenty Beauty (una delle linee cosmetiche firmate dalle star di maggiore successo) e ha sfoggiato un look nude impeccabile.

La nuova french manicure

Dalla versione gold su base nude, a quella più colorata come quella in versione rosso acceso. La french manicure non tramonta mai e si veste di mille colori per affrontare anche la primavera-estate 2021.

È il caso della pop star Dua Lipa, che sui social posta spesso le sue mani perfettamente curate. Recentemente ha optato anche lei per la french manicure colorata, in questo caso dai toni delicati del rosa ma ugualmente scintillante.

Un tocco di glitter accende l’estate

C’è un salone di bellezza a Los Angeles che detta tendenza in fatto di unghie: è Olive & June, che per questa primavera-estate ha proposto – oltre a tutte le tendenze che abbiamo visto fino ad ora – anche quella con un tocco di glitter sfumato sulla parte finale dell’unghia, su una base realizzata rigorosamente in versione nude: l’effetto è un’irresistibile cascata di stelle.