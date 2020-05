Rihanna batte la Regina Elisabetta: è tra i più ricchi del Regno Unito

Rihanna ha battuto la Regina Elisabetta classificandosi ai primi posti tra i più ricchi del Regno Unito. Il patrimonio della cantante supera di gran lunga quello di Sua Maestà e quello di ogni altro membro della Royal Family. E pensare che RiRi è cittadina inglese solo da un anno.

Secondo la maxi classifica stilata da Sunday Times Rihanna è molto più ricca della Regina Elisabetta. Seppur non domina la vetta della classifica, battuta da colossi dell’imprenditoria, l’artista ha un conto di ben 525 milioni di euro. Una cifra ben più alta della Sovrana inglese, ferma, si fa per dire, a 392 milioni di euro. Assenti altri membri della Royal Family, come il Principe Carlo o Kate Middleton.

La ricchezza di Rihanna non è data solo dalla musica. Seppure i tour e i concerti fruttino cifre da capogiro, la cantante è diventata imprenditrice nel campo dell’intimo e del beauty. Infatti grazie a Fenty Beauty, la linea di prodotti di bellezza e quella di lingerie Savage x Fenty, RiRi ha aumentato in maniera esponenziale il suo capitale.

A favore della Regina ci sono i preziosi gioielli della Corona, e le immense proprietà, ma queste non sono bastate per portarla nell’Olimpo dei più ricchi del Regno Unito. Elisabetta II è superata anche da Victoria Beckham, Salma Hayek e J.K. Rowling.

Se le vendite e quindi gli incassi delle linee di Rihanna sono aumentate durante la pandemia, quelle della Corona inglese sono nettamente diminuite. Con tutte le residenze chiuse, niente biglietti, visite guidate e introiti per la Royal Family. Insomma, il Coronavirus pare abbia “impoverito” le casse reali.