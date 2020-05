Cosa avrebbe indossato Rihanna al Met Gala 2020

Questo sarà ricordato come l’anno dei grandi eventi cancellati o rimandati. E tra questi non si può non citare il Met Gala 2020, il ritrovo delle star caratterizzato da abiti suggestivi e fantasiosi, a volte diremmo anche improbabili.

La festa che si svolge tutti gli anni al Metropolitan Museum of Art, e che quest’anno era fissata per lunedì 4 maggio, è stata rimandata a data ancora da confermare, in riferimento all’andamento del contagio da Coronavirus negli Stati Uniti. Tuttavia alcune star non accettano questa situazione e stanno pubblicando sui social le mise che avevano scelto per l’occasione.

Rihanna è per l’appunto una di queste. Lo stilista Jahleel Weaver ha infatti condiviso quello che avrebbe dovuto essere l’outfit della cantante originaria delle Barbados sul red carpet dell’istituzione culturale. Un magnifico abito da ballo, con un corpetto ricamato e spalline, la cui lunga coda di quella che sembra pelliccia sarebbe scivolata sul terreno. A completare il quadro una corona dello stesso colore, un grigio regale.

Rihanna’s stylist shared the dress she was supposed to wear to this year's Met Gala pic.twitter.com/tea9GOcu2S May 6, 2020

Tuttavia alcuni fan hanno contestato l’immagine, asserendo che difficilmente la popstar avrebbe indossato un vestito simile. Non ci sono dubbi, invece, sulla scelta effettuata da Katy Perry, perché è stata la stessa artista a mostrarla al mondo: un abito che avrebbe omaggiato il reggiseno a cono reso famoso da Madonna più di 20 anni fa e che avrebbe contemplato un rigonfiamento per coprire il pancione della cantante.

Durante il Met Gala anche il trucco è un elemento molto importante per la riuscita della “sfilata vip”. Ed è quanto deve aver voluto sottolineare il make-up artist di Bella Hadid, ovvero Sam Visser, il quale ha condiviso con i fan alcune immagini dei test fatti prima che si scatenasse il virus.

Nella galleria di foto la modella appare irriconoscibile con una tinta rossa che non siamo abituati ad associare al suo viso. Tra i tanti fan del look, che purtroppo Bella non potrà sfoggiare, anche un pezzo da 90 come Kim Kardashian, che ha commentato entusiasta la trasformazione.