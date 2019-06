Farsali: la top 5 dei prodotti e Inci

Gocce di bellezza negli oli Farsali, brand che in soli 5 anni di vita è riuscito a conquistare il cuore – e la pelle – delle beauty addicted: tecnologia innovativa e cruelty free sono due delle caratteristiche dei nuovi prodotti di bellezza, con un buon Inci, che nutrono e curano la pelle e si adattano alla perfezione al make-up.

La linea Farsali è stata creata da Sal Ali per rispondere alle esigenze di bellezza di sua moglie Farah, vblogger canadese di origini indiane appassionata di make-up.

Dal 2014 a oggi, il brand ha proposto sieri e elisir di bellezza, illuminanti, primer e fissanti che migliorano la qualità della pelle e la performance di fondotinta e ciprie.

Scopriamo la top 5 dei prodotti Farsali e il loro inci.

Rose Gold Elixir: olio secco ad assorbimento rapido che può essere utilizzato come idratante quotidiano o in aggiunta alla routine make-up abituale. È un olio di bellezza a 24 carati, infuso d’oro, ricco di vitamine, antiossidanti e acidi grassi essenziali. È formulato con ingredienti che lavorano sinergicamente per fornire risultati eccezionali e rispondere a tutti i bisogni di bellezza della tua pelle. L’olio di semi di rosa penetra rapidamente nella pelle, la nutre, ne migliora la texture e schiarisce visibilmente l’incarnato. Ricco di acido linoleico e linolenico e vitamine A e C, contribuisce ad attenuare i segni d’espressione e a ravvivare il colorito spento. I fiocchi d’oro puro 24 carati si fondono direttamente sulla pelle, lasciandola naturalmente luminosa e splendente. Prezzo consigliato: 48 euro Qui per acquistare su Sephora

Unicorn Essence: siero innovativo a base d’acqua che aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, preparandola al tempo stesso all’applicazione del make-up, per una maggior tenuta. Può essere utilizzato ogni giorno come siero viso o come base prima di applicare il make-up o il fondotinta, per una tenuta maggiore. Si può applicare una piccola quantità sulle palpebre come base per l’ombretto così da impedire la formazione di grumi nelle pieghe e rendere il colore più intenso e a lunga tenuta. Come illuminante va applicato sugli zigomi. Prezzo consigliato: 48 euro Qui per acquistare su Sephora

Volcanic Elixir: realizzato con olio di Tamanu al 100% naturale, migliora l’aspetto della tonalità della pelle per un aspetto sano. È l’olio di bellezza notturno perfetto che ha molti incredibili benefici nutritivi per la pelle. Estratto dai noccioli del frutto Tamanu – che fiorisce nelle isole del Sud Pacifico della Polinesia, a causa della sua atmosfera vulcanica contiene il più alto valore nutrizionale, promuovendo al tempo stesso l’elasticità per ridurre i segni dell’invecchiamento. La Calophyllolide lipidica contenuta ha proprietà anti-infiammatorie per aiutare a calmare e lenire le condizioni della pelle come eczema, acne e irritazione. Aiuta anche a ridurre l’aspetto di iperpigmentazione condizionando in profondità la pelle. Prezzo consigliato: 48 euro Qui per acquistare su Sephora

Rose Gold Skin MistRose Gold Skin Mist: Infuso con foglie d’oro 24 carati, non agisce solo come un mist idratante per la pelle all’olio di semi di rosa canina, ma anche come base per garantire che il trucco rimanga. The Rose Gold Skin Mist è una meraviglia 4 in 1 per la pelle. Formula senza alcool aggiunge istantaneamente una raffica di idratazione alla pelle. Adatto a tutti i tipi di pelle. Nutre la pelle e riduce i segni dell’invecchiamento. Si usa come un idratante per la pelle, un primer che trattiene il trucco o alla fine per eliminare le polveri in eccesso. Ideale per rinfrescare la pelle o il make-up durante la giornata. Prezzo consigliato: 38 euro Qui per acquistare su Sephora