Haus Laboratories di Lady Gaga: come acquistare la linea make-up

Haus Laboratories, la linea make-up di Lady Gaga, è in pre-ordine su Amazon per tutti i clienti Prime: una notizia che ha mandato in fibrillazione non solo i fan della popstar, ma anche il popolo delle beauty addicted.

Tre i prodotti disponibili per ora, un accentuatore/ombretto, un gloss e una matita per le labbra, in diverse nuance: versatili e sfumabili, si possono indossare da soli o a strati, a seconda del look che si vuole realizzare.

Ecco quanto costano e dove si comprano i Glam Attack, RIP Lip Liner e Le Riot Lip Gloss della linea Haus Laboratories di Lady Gaga.

Le Riot Lip Gloss Duo di Haus Laboratories

Il duo include due lucidalabbra multidimensionali, ultralucidi, non appiccicosi. Le Riot Lip Gloss illumina a specchio le labbra con pigmenti lucidi, brillanti, perlati e puri. Gel lucidalabbra di agevole applicazione e facile stesura, lascia le labbra morbide e turgide, non appiccicose. Si usa come lucidalabbra, direttamente sulle labbra nude. Come topper, su colori esistenti per trasformare la finitura.

Prezzo consigliato di Le Riot Lip Gloss Duo: 32 euro

Qui per acquistare su Amazon

RIP Lip Liner Duo della linea make-up Lady Gaga

Include due matite per labbra, altamente pigmentate, semiopache, cremose. La formula leggera consente un’applicazione, opaca, continua con un unico tratto, la precisione della matita e la versatilità, texture e stesura del rossetto. Impermeabile, a lunga tenuta, facilmente applicabile alle labbra senza sbavature o interruzioni. Si usa come matita per delineare o come rossetto, per delineare e poi riempire a tutto colore.

Prezzo consigliato di RIP Lip Liner Duo: 26 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus Laboratories di Lady Gaga: i Glam Attack

Accentuatori altamente pigmentati, a tutto colore e lunga durata, hanno formule sfumabili, da liquido a polvere, per risultati di colore ed effetti perlati cangianti, un look brillante, ricco, luminoso o intenso. Il pigmento a tutto colore, senza fallout, indelebile, multidimensionale, dura tutto il giorno. Come ombretto, direttamente sulla zona occhi. Controllare l’intensità aggiungendo più strati o sfumando. A tutto colore, sulle parti del viso da evidenziare. Come accentuatore, a strati per trasformare la finitura.

Prezzo consigliato del Glam Attack Liquid Shimmer Powder Duo: 36 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus Laboratories: le 6 collezioni make-up di Lady Gaga

Haus of Metalhead

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder color nero metallizzato, RIP Lip Liner color nude scuro, Le Riot Lip Gloss nude scuro e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus of Rockstar

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder color oro, RIP Lip Liner color rosso scuro, Le Riot Lip Gloss rosso e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus of Goddess

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder color beige metallizzato, RIP Lip Liner color nude scuro, Le Riot Lip Gloss rosa e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus of Dynasty

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder color verde metallizzato, RIP Lip Liner color mattone, Le Riot Lip Gloss mattone e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus of Rose B*tch

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder color prugna, RIP Lip Liner color prugna, Le Riot Lip Gloss nude e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon

Haus of Chained Ballerina

Include Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder di colore grigio metallico, RIP Lip Liner color nude, Le Riot Lip Gloss nude e una custodia riutilizzabile.

Prezzo consigliato: 52 euro

Qui per acquistare su Amazon