Crema alla calendula: uso, benefici e migliori prodotti

Emolliente, lenitiva e antinfiammatoria, la crema alla calendula è utile in caso di pelle danneggiata, irritata e di pelle sensibile.

Pianta conosciuta anche come Fiorrancino, il cui nome scientifico è Calendula officinalis, la calendula ha svariate proprietà benefiche, che possono essere sfruttate anche sotto forma di crema. Scopriamo uso, benefici e i migliori prodotti in commercio.

Come si usa la crema alla calendula

I fiori di calendula, usati anche per la preparazione della tintura madre, hanno proprietà lenitive sulle irritazioni, velocizzano il processo di guarigione della pelle danneggiata e hanno azione antiossidante contro i radicali liberi.

Le creme a base di calendula, oltre ad avere un effetto emolliente, lenitivo e antirughe, aiutano la pelle a rigenerarsi e a guarire da arrossamenti, irritazioni e infiammazioni.

È l’ideale in caso di pelle sensibile o irritata, secca e screpolata, così come anche in caso di piccole ferite, eczemi, psoriasi, couperose, scottature, prurito causato da orticaria o punture di insetti.

Crema alla calendula: i benefici

Nel caso di irritazione, è lenitiva;

Ha un’azione antiossidante contro i radicali liberi;

Ha un effetto emolliente;

Quando la pelle è danneggiata (ad esempio a causa di ferite e/o scottature) la crema alla calendula velocizza il processo di cicatrizzazione;

È un’ottima crema anti-età perché ha un effetto antirughe;

È perfetta per l’idratazione della pelle, soprattutto quando è particolarmente screpolata, irritata e secca;

È efficace per contrastare il prurito nel caso di punture di insetti;

È perfetta per alleviare il fastidio di una brutta orticaria;

Viene spesso utilizzata per trattare condizioni patologiche che interessano la nostra pelle, come la couperose, gli eczemi, la psoriasi;

È adatta anche per le pelli più sensibili dei bambini in quanto non è aggressiva.

Le migliori creme alla Calendula

Optima Crema Eudermica Calendula

Ideale per idratare tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate; può essere usata anche per la cura della pelle dei più piccoli. Utile aiuto in caso di pelle secca, screpolata, e arrossata.

Prezzo consigliato: 13,90 euro

Acquista ora

Weleda Calendula Corpo

Formulata per proteggere la pelle del viso e trattare zone particolarmente secche del corpo. Grazie a selezionate piante officinali e puri oli vegetali, offre protezione e nutrimento anche a pelli molto sensibili.

Prezzo consigliato: 10 euro

Acquista ora

Crema alla calendula Boiron

Emolliente ideale per prevenire gli arrossamenti provocati da agenti esterni. Adatta al viso e al corpo.

Prezzo consigliato: 13,50 euro

Acquista ora