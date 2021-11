Giulia Provvedi torna a parlare di body positivity e lo fa su Instagram svelando i trucchi delle influencer per nascondere la cellulite. La cantante e showgirl italiana è impegnata da tempo nel promuovere messaggi che invitano all’accettazione di sé e ad una bellezza più inclusiva. Questa volta, Giulia, è apparsa sui social mettendo in evidenza il suo lato b, catturato in due diversi momenti, per dimostrare che la posa è fondamentale e che dietro scatti all’apparenza perfetti si nascondono non pochi artifici.

La differenza tra le due diverse inquadrature, del resto, è notevole. Nella prima Giulia appoggia il sedere sul lavandino, mostrando senza imbarazzo la pelle a buccia d’arancia. Nel secondo scatto, invece, cambia posa e con l’inquadratura giusta e qualche filtro ecco sparire la cellulite. “Realtà vs Instagram. Voi cosa preferite?“, scrive a corredo delle foto. Poi continua dando ai follower la sua risposta: “Io preferisco farci amare per i nostri difetti, che tanto un sedere che sembra perfetto su Instagram non è poi così difficile da ottenere“.

Il post ha ottenuto commenti molto positivi: “L’unica che mostra la realtà dei fatti e non si nasconde dietro a filtri e ritocchi”, scrive un utente. E ancora, “Finalmente una che dice le cose come stanno“. Giulia, insomma, ha ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte dei fan, che approvano i suoi post ricchi di messaggi positivi.

Del resto, la showgirl è impegnata da tempo sul fronte della body positivity e questo non è l’unico post che Giulia ha pubblicato sull’accettazione di sé. Qualche giorno fa, infatti, si era mostrata ai suoi follower spettinata e senza make up, a pochi giorni dal ciclo: “Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere donne?“, ricevendo, anche in questo caso, moltissimi commenti positivi.