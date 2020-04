Una buona crema rassodante collo è indispensabile per prendersi cura di una zona del corpo particolarmente esposta. Il collo, come le labbra, è particolarmente colpita dall’invecchiamento poiché perde di tensione e di volume.

Spesso trascurata nella beauty routine, la pelle del collo è sottile e povera di sebo, il che la rende molto vulnerabile ai movimenti e allo sfregamento degli indumenti che subisce nel corso della giornata.

Come correre ai ripari, quindi, e cercare il più possibile di evitare la perdita di turgore? Oltre agli esercizi per tonificare il collo, è importante inserire anche questa parte delicatissima del corpo nella cura quotidiana e usare una crema rassodante collo.

Le creme migliori sono formulate con un mix di ingredienti come l’acido ialuronico, il collagene, la vitamina C e la vitamina E, che favoriscono la compattezza della pelle, svolgono un’azione antiossidante e intervengono sul rilassamento, offrendo un effetto rimodellante. Le preferite della redazione? Ecco la nostra selezione.

Crema rassodante collo: le migliori

Prai Ageless Throat & Decolletage Creme

Trattamento specifico per collo e décolleté che aiuta a mantenere l’elasticità e la compattezza cellulare. La sua formula brevettata contiene burro di karité, acido ialuronico, vitamine A, E & F per donare, in solo 7 giorni, una pelle più elastica e un miglioramento visibile dei segni del tempo.

Prezzo consigliato: 39,94 euro

Evidens de Beauté La Solution Extreme Cou e Décolleté

Trattamento globale anti-invecchiamento appositamente formulato per combattere il rilassamento cutaneo e la disidratazione della pelle nella sottile e fragile area del collo e del décolleté. Altamente arricchito in 360° Skin Perfecting Complex e con un cocktail di attivi mirati per ottenere un’azione liftante e ridensificante, questo trattamento preserva la bellezza e la giovinezza del collo, fornendo idratazione, compattezza e luminosità. La pelle è ristrutturata, rimpolpata, visibilmente più liscia. Macchie, imperfezioni e cedimenti vengono visibilmente ridotti. La pelle ritrova la bellezza della sua giovinezza e la mantiene.

Prezzo consigliato: 535 euro

SVR Crema Densitium Rose Eclat

Crema che rivela la luminosità della pelle matura. La sua formula a doppia azione ridensifica e rivitalizza la pelle a lungo termine. I suoi pigmenti rosa correggono gli squilibri cromatici cutanei e illuminano l’incarnato all’istante. La sua texture ricca e vellutata, regala un confort sublime per tutta la giornata.

Prezzo consigliato: 49,90 euro

Bakel Firm Designer

Prima crema specialistica Bakel contro la perdita di tonicità del viso e del collo, proposta in due formule distinte una per pelli secche e una per le normali. Ridisegna l’ovale contrastando la progressiva perdita di turgore e densità della pelle. Agisce sulla degradazione delle fibre elastiche e promuove la sintesi delle fibre di collagene. Il risultato è potente, grazie a peptidi biomimetici che emulano forme, processi e meccanismi d’azione del sistema biologico naturale e rallentano l’attività degli enzimi responsabili della degradazione cellulare. Agiscono anche sui solchi rugali, attenuandone l’evidenza, con un effetto miorilassante. I peptidi, inoltre, fortificano la difesa cutanea contrastando l’aging.

Prezzo consigliato: 145 euro

Lierac Gel-Crema Liftante Collo e Décolleté

Formula appositamente studiata per trattare collo e décolleté. Il complesso star Lift-Integral libera nella pelle polifenoli di mogano ad azione liftante, flavonoidi di tulipano purpureo che restituiscono densità alla pelle e concentrato Hyalu-3 per un effetto tensore sia in superficie che in profondità. Per rispondere alle esigenze della zona del collo e del décolleté, dei peptidi ristrutturanti agiscono contemporaneamente sui fibroblasti e sui lipidi cutanei, migliorando il tono della pelle e rafforzandone la guaina naturale. La pelle appare subito più distesa, come liftata.

Prezzo consigliato: 59,90 euro