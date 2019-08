Siero alla vitamina C: la classifica dei migliori

Il nuovo elisir di bellezza? È il siero alla vitamina C, ultima ossessione da beauty addicted che promette di combattere i segni del tempo e regalare un aspetto sano e luminoso al viso: una vera rivoluzione anti-aging che piace anche alle pelli mature.

Oltre ad essere una vitamina essenziale nella nostra alimentazione e un importante antiossidante, la vitamina c è un ingrediente efficace negli odierni prodotti di bellezza per agire sulle rughe, sulla radiosità e sul sostegno della struttura della pelle.

Volete provare un siero alla vitamina C? Ecco la classifica dei 5 migliori testati dalla redazione di DireDonna.

1. Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Siero anti-età che agisce su linee d’espressione, rughe e luminosità. La formula con il 12,5% di Vitamina C e Acido Ialuronico ha texture leggera e a rapido assorbimento e con una piacevole fragranza agrumata. Il Siero Correttivo Macchie di Resultime è un siero multi-azione perfezionatore della pelle che apporta immediatamente una dose consistente di Vitamina C Innestata, che consente di penetrare più in profondità garantendo un’efficacia maggiore.

Pro: formula rinnovata e potenziata dello storico siero viso anti-età che leviga ed illumina istantaneamente la pelle, riduce e previene le rughe nel tempo e garantisce un effetto rimpolpante.

Prezzo consigliato: 62 euro

2. Filorga NCEF Intense

L’idratazione è potenziata, la luminosità aumentata, il tono ripristinato, i pori ristretti, l’elasticità ristabilita, le piccole rughe riempite e i tratti distesi. I segni della stanchezza e dell’invecchiamento si attenuano notevolmente.

Pro: il New Cellular Treatment Factor, meglio conosciuto come Nctf, un complesso unico che racchiude oltre 50 attivi anti-età – vitamine, aminoacidi, minerali, coenzimi e antiossidanti – in grado di favorire l’attività cellulare e il miglioramento della qualità della pelle.

Prezzo consigliato: 86 euro

3. Resultime Siero Correttivo Macchie alla Vitamina C

Liscia, corregge i pori, uniforma l’incarnato, attenua macchie e rossori. Gli speciali liposomi contenuti nella formulazione affinano delicatamente la grana della pelle. Un peptide favorisce il rinnovamento cellulare e leviga i micro-rilievi.

Pro: ideale per un uso quotidiano, in particolare durante la stagione invernale è perfetto per proteggere la pelle dall’inquinamento e dalle basse temperature, mentre d’estate, utilizzato sotto una protezione solare, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Prezzo consigliato: 55 euro

4. Mario Badescu Siero Vitamina C

Migliora l’aspetto della carnagione, rendendola più luminosa e fresca, grazie all’apporto della vitamina che aiuta a ridurre i segni dell’invecchiamento. L’acido ialuronico idrata e rende più uniforme la pelle migliorandone il grado di umidità, mentre il collagene svolge un’azione rassodante.

Pro: contiene ingredienti vegetali quali aloe vera, estratto di cetriolo ed estratto di ginseng che svolgono un’azione rivitalizzante, nutriente e lenitiva.

Prezzo consigliato: 52 euro

5. Sephora Collection Super Siero Luminosità

La pelle è più idratata e luminosa all’istante. Dopo 28 giorni, è più luminosa e l’aspetto di rughe e segni d’espressione è ridotto. La sua texture non grassa si assorbe rapidamente e offre una base perfetta per il make-up.

Pro: Formulato con il 97% di ingredienti di origine naturale, contiene un cocktail di vitamina C ed E e peptidi naturali per donare luminosità e tonificare la pelle

Prezzo consigliato: 19,90 euro