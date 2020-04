Maschera labbra: come sceglierla e quali comprare

Impazza tra le beauty addicted la maschera labbra, nuova passione per avere una bocca sempre in primo piano: si può scegliere in patch o dalla texture cremosa, come fosse un balsamo per le labbra, e va lasciata in posa per avere labbra morbide e idratate.

I patch, grazie alla loro forma, aderiscono perfettamente e rilasciano i principi attivi durante i 10-15 minuti di posa, massaggiando eventualmente anche il residuo di prodotto al termine del tempo indicato sulla confezione.

Le maschere in balsamo, invece, vanno lasciare in posa tutta la notte. Più ricche rispetto ai classici balsami labbra, le maschere hanno un maggiore potere nutritivo e una texture più spessa che permette al prodotto di restare sulle labbra più a lungo. Da abbinare, volendo, a uno scrub labbra, per preparare le labbra al nuovo trattamento.

Qual è la maschera labbra preferita dalla redazione di DireDonna? Ecco la nostra top five con caratteristiche e prezzi per decidere quale comprare.

Maschera Labbra: Wycon Cosmetics Miracle Lip Mask

Maschera labbra con azione idratante, volumizzante e riempitiva. La texture ricca e densa avvolge le labbra idratandole e rendendole lisce, più compatte e turgide. Ideale sia per il giorno che per la notte.

Caratteristiche : con Burro di Karité, dall’azione nutriente ed elasticizzante, con peptidi dall’azione volumizzante e riempitiva

Pro: contiene acido ialuronico, ad azione idratante ed emolliente

Prezzo consigliato: 8,90 euro

Laneige Lip Sleeping Mask

Maschera da notte che agisce come un balsamo addolcente e avvolge le labbra per un’idratazione ottimale. Durante il sonno, potenti antiossidanti nutrono e rigenerano le labbra secche. La formula, a base di minerali e acido ialuronico, lascia le labbra lisce, morbide e nutrite in profondità.

Caratteristiche : trattamento ideale da applicare prima del rossetto: migliora il finish della formula e prolunga la durata del colore

Pro: prodotto dermatologicamente testato, non comedogeno e adatto a tutti i tipi di pelle. Non sono testati sugli animali.

Prezzo consigliato: 20,90 euro Acquista ora

Sephora Maschera Labbra Karité

Un supporto in bio-cellulosa ultra aderente che sposa perfettamente il contorno delle labbra e una formula dai benefici mirati per risultati visibili in 15 minuti. Un trattamento efficace che risponde ai principali bisogni delle labbra. Idrata le labbra e lenisce la sensazione di secchezza. Leviga istantaneamente le labbra e il loro contorno.

Caratteristiche : per labbra come riparate, più morbide e belle

Pro: maschera monodose in un comodo formato tascabile

Prezzo consigliato: 3,90 euro Acquista ora

Erborian Camellia for Lips

Ricca di olio protettivo di Camelia, noto per le sue virtù antiossidanti, e di adenosina dalle proprietà leviganti, Camellia For Lips aiuta a nutrire e levigare le labbra. Questo balsamo contribuisce a sublimare le labbra per un sorriso irresistibile.

Caratteristiche : maschera protettiva per le labbra

Pro: con olio alla Camelia

Prezzo consigliato: 21,50 euro Acquista ora

Collistar Patch Ultra Liftanti

Patch studiati per liftare guance, contorno occhi e contorno labbra. La formula, che associa preziosi attivi tensori all’avanzata tecnologia Hydrogel, in soli 15 minuti solleva le guance, riduce le rughe del contorno occhi, distende le linee del contorno labbra.

Caratteristiche : riduce le rughe sia sottili che profonde con un effetto immediato

Pro: un approccio veloce e concreto che assicura risultati immediati, visibili in pochi minuti

Prezzo consigliato: 9,90 euro