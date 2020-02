Le migliori creme al retinolo per un effetto anti-age

Ingrediente molto potente, il retinolo utilizzato come ingrediente di prodotti di bellezza è efficace contro la comparsa delle rughe, per mantenere l’elasticità epidermica e combattere le macchie scure.

Si tratta di un derivato dalla vitamina A che stimola la produzione di collagene, aiuta a mantenere un colorito più luminoso e a rigenerare la melanina.

L’uso di creme, sieri, capsule al retinolo dovrebbe iniziare attorno ai trent’anni, quando la pelle del viso inizia a produrre meno collagene. Quali sono le proposte migliori? Ecco i best of della redazione.

Global Repair Intensive di Filorga

Arricchito con attivi specifici per un’azione pro-giovinezza intensa: retinolo dalle proprietà leviganti e glicogeno rivitalizzante per un’efficacia rinforzata.

Caratteristiche : siero per un effetto levigante e rivitalizzante potenziato

: siero per un effetto levigante e rivitalizzante potenziato Pro: efficacia visibile dopo 7 giorni

Prezzo consigliato: 109 euro

Retinol Ceramide Capsules di Elizabeth Arden

Ceramidi e retinolo diminuiscono visibilmente l’aspetto di linee sottili e rughe, migliorano la texture, il tono e la luminosità per una pelle dall’aspetto più giovane. Sfruttando queste tecnologie complementari i risultati sono visibili dopo poco tempo.

Caratteristiche : le capsule combinano i potenti benefici del retinolo con l’azione idratante e fortificante delle ceramidi

: le capsule combinano i potenti benefici del retinolo con l’azione idratante e fortificante delle ceramidi Pro: Olii di Avocado, semi di girasole e d’oliva conferiscono alla pelle la corretta idratazione

Prezzo consigliato: 109 euro

Crema al retinolo di Origins

Formulato con tre potenti ingredienti anti-età – Anogeissus, Alpine Flowers e Retinol – questo idratante notturno agisce contro i molteplici segni dell’invecchiamento per aiutare a trasformare l’aspetto della pelle. I potenti agenti idratanti della formula ripristinano le naturali riserve di idratazione della pelle per combattere l’aridità e mantenere la pelle liscia e sana.

Caratteristiche : dona alla tua pelle un trattamento anti-età ispirato alla natura e alle piante

: dona alla tua pelle un trattamento anti-età ispirato alla natura e alle piante Pro: una miscela di oli essenziali naturali al 100% di rosa, mandarino, anice, lavanda e geranio

Prezzo consigliato: 66 euro Acquista ora

Siero al retinolo di Honest Beauty

La miscela di retinolo e acido ialuronico è nota per il suo effetto idratante e riduce i segni dell’invecchiamento per una pelle chiara e radiosa. Il retinolo a rilascio di tempo rivestito con tapioca e acido ialuronico è noto per ridurre le rughe sottili e aumentare l’idratazione e l’elasticità della pelle per una pelle radiosa.

Caratteristiche : contiene una miscela di retinolo e acido ialuronico che idrata la pelle e riduce i segni dell’invecchiamento

: contiene una miscela di retinolo e acido ialuronico che idrata la pelle e riduce i segni dell’invecchiamento Pro: siero idratante e non unto

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

Retinol di Beau Pro

Crema anti invecchiamento che garantisce la produzione di collagene ed elastina per ridurre la comparsa di rughe, zampe di gallina, cerchi e linee sottili.

Caratteristiche : formulata con 4 ingredienti Bio-attivi testati: 2,5% di retinolo, acido ialuronico, vitamina E e olio di Jojoba

: formulata con 4 ingredienti Bio-attivi testati: 2,5% di retinolo, acido ialuronico, vitamina E e olio di Jojoba Pro: non ostruisce i pori e non rende la pelle grassa.

Prezzo consigliato: 16 euro