Daniel Radcliffe legge i libri della saga di Harry Potter per i fan

Una bellissima notizia per i fan più nostalgici della saga letteraria di Harry Potter, e non sono pochi visti i 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo: Daniel Radcliffe ha infatti letto il primo libro del ciclo e si è filmato durante l’operazione.

L’attore, che come tutti sanno ha interpretato il protagonista negli otto film della Warner Bros, ha letto il primo capito di Harry Potter e la pietra filosofale. Il suo contributo è parte del progetto Harry Potter at Home lanciato da J. K. Rowling per alleviare la sofferenza di tutti coloro che sono sottoposti a lockdown.

Il sito, lanciato da poco, contiene contributi speciali che vanno da video di ricette magiche, articoli divertenti, quiz, puzzle e molto altro. Contenuti, promette la scrittrice, che faranno gola sia ai lettori agli esordi che a coloro che potrebbero tranquillamente superare gli esami di Hogwarts.

Radcliffe in ogni caso non è l’unico volto noto coinvolto nelle letture, in quanto altre celebrità hanno dato la propria disponibilità per leggere un capitolo a testa. Tra queste si possono citare Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning e Eddie Redmayne. Inoltre sono previste sorprese e ospiti speciali per i prossimi tempi.

Dal canto suo Daniel ha dato il via all’apparizione leggendo il primo capitolo intitolato in originale The Boy Who Lived; l’attore tornerà per altri capitoli, anche se non sono ancora noti i dettagli. Il suo video è già disponibile, per poi dare spazio a un nuovo filmato ogni settimana fino alla metà della stagione estiva.

Durante una recente intervista, l’interprete 30enne ha rivelato di aver trascorso la quarantena dedicandosi a una delle sue passioni, ovvero i LEGO. Nello specifico Daniel ha scelto un set ispirato a Jurassic Park, di oltre 3mila pezzi: “C’è la porta del parco, un T-Rex , è davvero magnifico. Richiede molto tempo, dunque è stata un’attività contemplativa”.