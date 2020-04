Coronavirus: J.K. Rowling lancia il sito gratuito Harry Potter at Home

Per fronteggiare all’emergenza Coronavirus, che costringe tutti i bambini a restare a casa, J.K. Rowling ha lanciato il sito Harry Potter at Home (Harry Potter a Casa), pieno di giochi e quiz per i più piccoli. L’autrice della saga sul maghetto più famoso di sempre ha voluto dare il suo contributo a bimbi e genitori, per rendere più semplice la quarantena. I fan di Harry Potter di tutte le età hanno molto gradito l’iniziativa.

“Genitori, insegnanti e tutori che lavorano per far divertire e distrarre i bambini mentre siamo bloccati in casa potrebbero aver bisogno di un po’ di magia.” J.K. Rowling ha quindi esortato chi si occupa dei più piccoli a trovare modi ingegnosi per trascorrere il tempo. “Vogliamo ispirare te, la tua famiglia, i tuoi amici e soprattutto i bambini di tutto il mondo a leggere per piacere e godersi le storie“.

Un invito alla lettura, e perché no, per i bambini in età pre scolare, un vero e proprio inizio per una nuova passione, tra le pagine dei libri. “Per oltre vent’anni, Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani. Nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete“.

Un’iniziativa molto interessante, anche perché sul portale è già disponibile il primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, in versione audiolibro, in lingue diverse. Tante le illustrazioni, alcune inedite o rare, i giochi, le curiosità, che arricchiscono l’universo Harry Potter, che vanta milioni di fan in tutto il mondo.