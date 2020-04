Joe Jonas ha dovuto guardare Harry Potter per poter uscire con Sophie Turner

Il prossimo 1 Maggio Joe Jonas festeggerà il primo anniversario di matrimonio con Sophie Turner. I due si sono sposati a sorpresa in una cappella di Las Vegas subito dopo la serata dei Billboard Music Awards 2019, per poi riconfermare i voti ufficialmente con una cerimonia in grande stile presso un castello in Francia.

Il cantante, durante l’ultima puntata di The Late Late Show with James Corden, ha svelato il simpatico retroscena dietro la nascita dell’amore con l’attrice de Il Trono di Spade: “Sophie mi ha detto che se volevo sposarla, a dire il vero se volevo avere un appuntamento con lei, avrei dovuto guardare i film di Harry Potter. […] Ogni Natale, per chi non lo sapesse, in Gran Bretagna trasmettono tutti gli Harry Potter. Tutti“.

Stando ai fatti, Joe ha mantenuto la promessa e pare che ormai si sia appassionato alla saga del maghetto. Ha, infatti, raccontato che lui e la moglie in quarantena trascorrono le giornate guardando i film di Harry Potter e costruendo con i Lego il Castello di Hogwarts: “Quando si tratta di Lego, il vero talento è lei. Finora, oltre al castello, abbiamo fatto il Signore degli Anelli, la Batmobile e Stranger Things. Stiamo finendo le opzioni ormai“.

Intanto l’anniversario di matrimonio si avvicina e il cantante ha già qualche idea per festeggiare in modo originale: “Credo che saremmo tornati a Las Vegas. […] Se sai mantenere il segreto, ti svelo che vorrei ricreare Vegas qui nella nostra casa. Ho la consolle da dj, potremmo fare un night club“.