I dolci auguri di Taylor Swift per la Festa della Mamma

Taylor Swift ha condiviso un video di quando era bambina, con dei dolci auguri per la Festa della Mamma. Nel video postato su suo profilo Instagram possiamo vedere la cantante di Reputation pronunciare le prime parole mentre sua madre Andrea le insegna a parlare e a contare. Già da questi video possiamo vedere quanto sia spigliata e sfacciata la piccola artista che non ha assolutamente paura delle telecamere. La Swift e sua madre sono molto legate, infatti nell’ultimo album le ha dedicato il brano Soon You Get Better in cui parla della malattia della madre. La cantante lo ha eseguito per la prima volta durante l’evento One World: Together at Home di Global Citizen.

Nel primo video vediamo una Taylor Swift bambina che impara a contare e con grande spigliatezza ripete tutti i numeri. Subito dopo prende il laccio della scarpa e inizia a masticarlo. Nel secondo video, invece, la piccola Swift ripete tutte le frasi che la mamma le dice senza sbagliare neanche una parola. Una bimba prodigio a soli dieci mesi. Il post è accompagnato da una didascalia con gli auguri per la Festa della Mamma in cui Taylor Swift esprime tutto il suo amore e il suo orgoglio per la donna. “Le conversazioni con mia madre sono e saranno sempre i miei migliori ricordi. Da quando ero bambina, come in questo video, ad oggi, mentre ci sentiamo al telefono” scrive la cantante nella didascalia.

“So che in questo momento molti sono distanti dai loro cari. Non mollate, io sono con voi” conclude la cantante. La Swift e sua madre sono molto legate. Qualche tempo fa l’artista aveva dichiarato a Variety che prima di prendere una qualsiasi decisione ne parla con lei. Anche la scelta di parlare della sua malattia l’hanno presa insieme. Nel 2015 ad Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello, totalmente guarito, ma sembra che il male sia tornato negli ultimi mesi.