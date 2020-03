Taylor Swift e Ariana Grande aiutano i fan con problemi economici per il Coronavirus

Taylor Swift e Ariana Grande hanno deciso di aiutare i fan con problemi economici a causa del Coronavirus. Molti americani stanno perdendo il lavoro per la chiusura di numerose attività. Entrambe le artiste hanno fatto donazioni in segreto per i loro followers in difficoltà. La grande generosità di entrambe è trapelata in rete grazie alle testimonianze di molti. Già la scorsa settimana Taylor e Ariana avevano invitato i loro fan a rispettare le regole anti virus.

Taylor Swift non ha annunciato ufficialmente le sue donazioni, ma molti fan nelle ultime ore l’hanno ringraziata sui social per aver ricevuto sostentamenti per il proprio lavoro o gli studi. Infatti l’artista, tramite la sua charity Taylor Nation, LLC, avrebbe donato cospicue cifre a suoi sostenitori in difficoltà. Tante le testimonianze di gratitudine che hanno reso nota la sua generosità.

Secondo Page Six invece Ariana Grande usa l’app Venmo per trasferire cifre tra i 500 e i 1000 dollari a fan in difficoltà. L’artista avrebbe donato cifre pari ai salari mensili di coloro che hanno fatto appello alla sua generosità, soprattutto giovanissimi. Anche qui, tutto in segreto, dato che la cosa è stata svelata da alcune fonti anonime a Page Six. Un fan ha anche raccontato che Ariana Grande gli ha pagato l’affitto dell’appartamento per i prossimi mesi.

Insomma, le due artiste hanno deciso la via dell’anonimato e di aiutare direttamente singole persone con problematiche causate dal Coronavirus. Si stima che centinaia di migliaia di persone, soprattutto ragazzi, perderanno lavoro negli Stati Uniti a causa dell’emergenza sanitaria. Commessi, camerieri, impiegati di piccoli studi.