Taylor Swift: una commovente canzone per la madre malata di cancro (video)

L’arte, in generale, e in particolare la musica sono in grado di toccare i cuori come nessun discorso anche molto eloquente potrà mai fare. È quanto ha dimostrato ieri Taylor Swift, che durante una trasmissione televisiva ha offerto la prima emozionante performance di una nuova canzone, dedicata alla madre malata di cancro.

La cantante di Blank Space ha presentato il brano Soon You’ll Get Better (“presto starai meglio”), tratto dall’ultimo album Lover, nel corso della messa in onda di One World: Together At Home, presentato da un trio d’eccezione composto da Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert.

La cantante aveva in precedenza discusso il forte impatto emotivo che la canzone ha su di lei, essendo stata scritta pensando alla battaglia della madre Andrea contro il cancro. La Swift aveva infatti confessato di non sapere se avrebbe mai potuto suonarla dal vivo: “È molto difficile per me, è stato arduo scriverla, arduo suonarla e arduo ascoltarla. Ma a volte la musica è proprio così. A volte non riguarda cose che ascolti con piacere“.

La madre Andrea ha combattuto contro un tumore al seno dopo la diagnosi avvenuta nel 2015; purtroppo il male è tornato lo scorso anno, localizzato questa volta al cervello, costringendo la donna a sottoporsi alla chemioterapia: “I sintomi di una persona con un tumore al cervello non sono affatto quelli che abbiamo affrontato con il suo cancro precedente. È stata molto dura per noi, come famiglia“.

Taylor ha poi spiegato quanto la madre sia importante nella sua vita, considerandola la sua più fidata consigliera: “Quasi ogni decisione che prendo è prima discussa con lei“. Per quanto non sia apparso nel video, sembra che la Swift stia trascorrendo questo periodo di isolamento insieme al fidanzato, l’attore britannico Joe Alwyn.