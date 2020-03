Katy Perry: con Taylor Swift non siamo migliori amiche ma ci scriviamo spesso

Katy Perry parla in una nuova intervista del suo rapporto con Taylor Swift, precisando che non sono migliori amiche ma che si scrivono presto. Intervistata dalla rivista Stellar, la cantante di Roar è tornara a parlare del rapporto con la collega, cessata una volta per tutte la guerra tra le due. Infatti Katy e Taylor hanno avuto una vera e propria faida per sei anni, terminata con una pace pubblica solo nel 2019.

Infatti nel video di Taylor Swift di You Need To Calm Down dello scorso anno è avvenuto l’iconico abbraccio tra le due cantanti. Katy Perry pare avesse tentato anni prima di sabotare un tour della collega, rubandole quasi tutto lo staff. Da allora una vera e propria guerra social, che ha scatenato i fan. Proprio per cessare questa insensata lotta a colpi di cyber bullismo tra i loro sostenitori, Katy e Taylor hanno fatto pace.

“Non abbiamo un rapporto molto stretto perché siamo molto impegnate, ma ci mandiamo tanti messaggi” ha spiegato Katy Perry a Stellar. Nonostante entrambe continuino a elogiarsi a vicenda, non sono diventate migliori amiche.

Katy Perry poi parla del documentario Netflix di Taylor Swift, Miss Americana. “Sono molto felice che sia riuscita a mostrarsi al mondo per come è davvero. Le cose della vita non sono sempre perfette, non devono esserlo ed è tutto più bello quando non lo sono“.

Le due duetteranno mai insieme? Chissà, per il mondo del pop sarebbe un vero successo, anche moralmente parlando. Come ha detto la stessa Perry in un’altra intervista, è un periodo difficile per gli adolescenti, è giusto dare il buon esempio.

“Non è stato facile. Ma è stato importante per me partecipare a quel video perché i giovani vogliono persone a cui ispirarsi. Volevamo essere un esempio di unità. Il perdono è importante. È così potente. Se riesci a perdonare il tuo nemico è fantastico, anche se è difficile“.