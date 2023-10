Dove trovare i migliori profumi da donna in offerta e come sceglierli

Che sia per un regalo o per noi stesse, il profumo è sempre un’ottima idea. Tuttavia, le migliori fragranze hanno spesso prezzi non sempre accessibili a tutti, e per questo rinunciamo ad acquistare quella che riteniamo più ideale per il nostro modo di essere. Ma c’è una buona notizia: abbiamo trovato un sito affidabile e pieno di profumi a prezzi scontati. Il problema, però, è che se non conosciamo un determinato profumo diventa complesso acquistarne uno senza averlo mai provato. Ma niente paura, perché abbiamo scritto per voi una guida su come fare.

Dove trovare i profumi dei grandi marchi in offerta

Sul web ci sono una serie di rivenditori che mettono a disposizione le fragranze dei più grandi marchi a prezzi scontati, molte spesso inferiori a quelli che si possono trovare nei negozi fisici.

Noi abbiamo deciso di rivolgerci a Pinalli, la prima catena italiana di profumerie che ha messo online uno store in cui c’è una scelta eccezionale. Certo, per chi preferisce ci sono i negozi veri e propri che sono posizionati in varie zone strategiche del nord-centro Italia, ma la piattaforma e-commerce è così ben fatta che passa persino la voglia di uscire di casa per provare i profumi.

Di facilissima navigazione, offre le fragranze delle maison più raffinate come Versace, Yves Saint Laurent, Bulgari, Calvin Klein, Dior e Gucci, e anche formati i travel size, come quelli proposti da Issey Miyake, Kilian o Thierry Mugler nei loro pratici cofanetti.

È possibile trovare profumi in offerta nella sezione donna su Pinalli (fino al 50%) dettagliatamente descritti per scegliere con più consapevolezza quello che rappresenta al massimo le mille sfaccettature della nostra personalità.

Come fare a sceglierlo online

Coco Chanel, stilista e genio di fama mondiale, disse che “Il profumo è un accessorio di moda invisibile, ma indimenticabile, insuperabile. Annuncia l’apparizione di una donna e continua a ricordarla quando se n’è andata”.

Leggendo queste parole così vere, sembra quasi impossibile scegliere online il giusto profumo che fa per noi, ma la verità è che se le piattaforme sono ben fatte non è poi così complesso.

La prima cosa da fare, infatti, è leggere tutti gli ingredienti. No, non è affatto noioso perché le descrizioni sono così scritte bene che praticamente quasi sembra di sentirli per davvero certi odori. In più, comprendere gli ingredienti è molto più facile di quanto possa apparire. Del resto, tutti sappiamo se preferiamo il profumo dei fiori, del legno, dei toni speziati, rinfrescanti, agrumati e così via.

In secondo luogo, bisogna concentrarsi sulla sezione che riguarda la fragranza scelta. Qui, infatti, si leggerà tutto quello che dobbiamo assolutamente sapere sulla testa, ovvero ciò che definisce la tipologia di profumo, quindi floreale, fruttato, legnoso o speziato; il cuore, quell’odore magnifico che emerge pienamente dopo alcuni minuti che abbiamo spruzzato il profumo sui vestiti o sulla pelle; il fondo, le essenze profumate che si percepiscono più a lungo nel tempo.

Da non dimenticare è che nel mondo di oggi è possibile farsi un’idea anche dalle recensioni online. Ad ogni modo, vi invitiamo a non fidarvi al 100% delle parole degli altri perché il profumo è una cosa estremamente personale.

Perché i profumi costano tanto

I profumi in alcune circostanze costano tanto ed è vero, ma il motivo è che per crearli vengono utilizzati ingredienti molto rari che gli donano caratteristiche uniche. Da non sottovalutare poi sono il packaging e il marchio stesso.

Tuttavia, sapere che esiste un sito per comprare profumi di qualità a prezzi scontati è veramente una buona notizia. Non resta che leggere gli ingredienti e scegliere la fragranza che più ci piace.

