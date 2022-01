Gianni Morandi ha partecipato da concorrente al Festival di Sanremo appena sei volte. Non moltissime per un mostro sacro della canzone italiana come lui. Nell’edizione del 2022 della kermesse, però, tornerà sul palco dell’Ariston con il brano scritto da Jovanotti, Apri Tutte Le Porte, che anticipa il nuovo album di inediti, in uscita nelle prossime settimane.

La sua partecipazione, però, potrebbe essere a rischio a causa di un video pubblicato sulla pagina Facebook del cantante nativo di Monghidoro. Come ha riportato per primo il portale All Music Italia, infatti, è stato postato un backstage di tredici minuti in cui si poteva ascoltare una parte della canzone Apri Tutte Le Porte. Dopo poco più di mezz’ora il video sarebbe stato rimosso, ma nel frattempo gli utenti avevano già iniziato a discutere della cosa sui social. Di seguito uno stralcio di quanto riportato dalla testata All Music Italia.

“Secondo quanto ci viene riportato questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno. Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, soprattutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse”.

Anche Gianni Morandi si è scusato con un lungo post su Instagram in cui ha cercato di spiegare come sono andate le cose: