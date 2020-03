Frangetta: come gestirla quando diventa lunga (senza tagliarla da sole)

Quando non si può andare dal parrucchiere, come ai tempi della quarantena per il Coronavirus, lasciar crescere la frangetta può complicare l’hair style, oltre che essere un fastidio per gli occhi e sul viso: ecco come gestirla quando diventa lunga (senza tagliarla da sole).

In molte, infatti, hanno un giusto timore del taglio di capelli fai da te e la frangia è un elemento fondamentale per la riuscita (o il fallimento) del look. Se fatta bene, la frangetta esalta i lineamenti del volto e nasconde i difetti. Per questo, in attesa di poter tornare dal parrucchiere di fiducia, meglio non rischiare di fare danni. Se non si è esperte si può ripiegare su uno dei diversi modi per gestire la frangetta quando diventa troppo lunga.

Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza di DireDonna, Valerio De Vita, in passato alle prese con le chiome delle celeb italiane, da Nina Moric a Cecilia Rodriguez, e oggi hair stylist del salone romano Focus Beauty Lab. Ecco i suoi consigli.

Come gestire la frangetta quando diventa lunga

Se la vostra frangia si allungata ben oltre l’arcata sopraccigliare piena, come quella di molte celebrities, potete dividerla al centro creando due ciuffetti laterali che copriranno una parte della fronte ma senza scoprire troppo il viso. Questa soluzione è perfetta su un viso tondo, ma va evitata se si ha un volto rettangolare.

In alternativa potete "nascondere" la frangia. Il modo migliore per farlo è creare dei torchon che prendano anche i capelli ai lati del viso. Partendo da una riga centrale, create due hair twist, procedendo dal centro verso i bordi del viso, e fissateli con delle forcine appena dietro le orecchie. Se la frangia è troppo corta, potete utilizzare un po' di gel o pasta modellante per fermare i due torchon.

Un'altra soluzione molto pratica per un viso regolare è quella puntare sul cerchietto o una fascia, due accessori di tendenza. Per ottenere un effetto naturale, applicate uno spray fissante a tenuta media affinché il ciuffo resti ben piatto.

Per uno stile con frangia da un lato, a destra o a sinistra, se è abbastanza lunga per essere trasformata in ciuffo, aiutatevi con il phon. Un metodo semplice per riuscirci? Quando asciugate i capelli fermate la frangia da un lato con una forcina e insistete con il phon in quella direzione.

Per domare la frangia si può anche puntare a uno stile retro di ispirazione anni Sessanta, realizzando un ciuffo bombato. Come? Si cotona leggermente la frangia prima di riportarla all'indietro e si fissa con una forcina. Un'altra soluzione è dare volume alla base della frangia e creare uno stile bombato; in questo modo si riesce a guadagnare qualche centimetro in lunghezza.

Una soluzione ideale per camuffare la frangia diventata troppo lunga è certamente un'acconciatura raccolta. Si può scegliere una coda di cavallo, uno chignon o delle trecce, l'importante è appiattire i capelli nel modo giusto, aiutandosi con forcine e fissando tutto con hairspray, gel, o pasta modellante(cera).

I prodotti da utilizzare