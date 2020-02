Frangia capelli: 10 frangette ispirate a quelle delle star

È tra le tendenze imperdibili dei tagli 2020: non sbaglierete puntando sulla frangia capelli, scelta in base alla forma del viso e alla linea della mascella, per questo abbiamo selezionato 10 frangette ispirate a quelle delle star da copiare!

Le frange funzionano davvero bene con i capelli super lunghi e anche con i bob francesi. Per essere alla moda quest’anno dovrebbero arrivare a metà della fronte, piatte o con un’allure anni Sessanta in cui il centro è più corto e i lati sono più lunghi di due o tre centimetri.

Da Charlize Theron a Bella Hadid, da Emma Watson a Felicity Jones, sono tante le celebrities che hanno aggiunto con la frangia quel tocco in più al look. Ecco le frangette da cui lasciarsi ispirare durante il prossimo appuntamento con il parrucchiere di fiducia.

10 frange capelli da copiare alle star