Full Crease Eyeshadow, come rendere lo sguardo magnetico

In tema di make up, l’autunno porta con sé un trucco sul viso più intenso rispetto a quello leggero e “spensierato” dell’estate. Tra le proposte della stagione spunta fuori anche il Full Crease Eyeshadow, che arricchisce lo sguardo e lo rende magnetico. Come? Con la palpebra mobile totalmente truccata fino al punto in cui si incontra con l’arcata sopraccigliare, senza lasciare nessuno spazio vuoto.

Il Full Crease Eyeshadow è una tecnica di make up occhi pieno, studiata per essere piuttosto intensa e d’impatto, oltre che tecnicamente precisissima. Per questo, serve una certa manualità con gli attrezzi “del mestiere”, anch’essi necessari e imprescindibili per realizzarlo.

Full Crease Eyeshadow, come realizzare il make up occhi magnetico

Per ricreare l’effetto del Full Crease Eyeshadow, dopo aver steso la base viso si passa al trucco occhi, dove sono necessari alcuni strumenti, tra cui:

pennelli per applicare gli ombretti, ne bastano due: uno un po’ più grande per spolverare il primo colore su tutta la palpebra, il secondo più piccolo e di precisione, come quello “a lingua di gatto”, che serve per un’applicazione precisa del colore

per applicare gli ombretti, ne bastano due: uno un po’ più grande per spolverare il primo colore su tutta la palpebra, il secondo più piccolo e di precisione, come quello “a lingua di gatto”, che serve per un’applicazione precisa del colore eventuale primer occhi, facoltativo

occhi, facoltativo palette ombretti pigmentati e molto scriventi, di colori a scelta

ombretti pigmentati e molto scriventi, di colori a scelta eyeliner di precisione nero

di precisione nero mascara allungante o ciglia finte

Oltre al primer, che permette una buona resa e durata degli ombretti applicati sulla palpebra, la tecnica del Full Crease Eyeshadow prevede la stesura di un primo strato di ombretto “neutro” che funge proprio da base – anche cromatica – per tutto il resto. Il colore di questo primo ombretto va scelto in base alla propria carnagione, a cui deve avvicinarsi il più possibile.

Full Crease Eyeshadow, il ruolo fondamentale dell’ombretto

Successivamente si passa a “colorare” l’intera palpebra mobile superiore con la nuance desiderata, in accordo con i propri colori di base o con l’effetto make up finale che si desidera ottenere. Le possibilità cromatiche sono pressoché infinite, così come la forma che si vuole dare alla palpebra, ma proprio per questo la palette di ombretti ha un ruolo fondamentale per creare il make up occhi: devono essere ombretti molto pigmentati affinché si riesca ad ottenere un effetto pieno e intenso.

C’è chi preferisce affidarsi a cialde di ombretto singole, scelte anticipatamente con cura, oppure chi opta per una palette di ombretti in cui sono presenti diversi colori, magari abbinati, che possono guidare nella scelta qualora si avesse qualche dubbio su quali colori utilizzare.

Full Crease Eyeshadow, come ottimizzare l’effetto dell’ombretto

Ora è il momento dell’eyeliner seguito dal mascara, per definire a proprio piacimento la linea naturale delle ciglia: qui è possibile allungare la codina e creare un eyeliner “da gatta” che va verso le tempie, per allungare ulteriormente lo sguardo. Mentre con il mascara ci si concentra sulle ciglia ed è possibile, perché no, tentare la tecnica e l’effetto finale delle Half Lashes, per uno sguardo ancora più allungato e sensuale: si tratta di un trend nato su Tik Tok, che promette di intensificare ancora di più con pochi gesti gli occhi.

Infine, per non lasciare nulla al caso, c’è chi si concentra nel sistemare e truccare anche le sopracciglia, in modo da incorniciare a dovere il make up occhi appena realizzato, per un effetto ancora più intenso e magnetico.