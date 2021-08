Da Sanremo a Battiti Live 2021, chi è Gaudiano

La sua Polvere da sparo ha colpito dritto al cuore il pubblico e la giuria di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. E a quale mese di distanza, Gaudiano è pronto a riproporla in tv sul palco di Battiti Live 2021. Nella quarta puntata della kermesse musicale dell’estate, presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda su Italia 1. Intanto è uscito il nuovo singolo, Rimani.

Luca Gaudiano è nato a Foggia il 3 dicembre 1991. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, è stato introdotto nel mondo della musica proprio dal padre, che gli ha regalato la sua prima chitarra per il quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, il giovane ha deciso di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi musicali, ma il padre si è ammalato gravemente e lui ha messo da parte la musica per stargli accanto fino alla fine. Durante questo duro periodo ha scritto Le cose inutili e il lato B Acqua per occhi rossi, singoli con cui ha poi debuttato nel 2019.

Nel 2020 è iniziata la sua avventura a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo, ispirato proprio alla perdita del padre. La canzone è stata scelta tra i 20 semifinalisti ed è stata ammessa anche tra le otto Nuove Proposte di Sanremo 2021, arrivando fino alla vittoria finale. Il 14 maggio 2021, l’artista ha pubblicato il suo nuovo singolo, Rimani, e ha annunciato i suoi primi due concerti in full band, previsti per il 21 novembre a Milano e il 25 novembre a Roma.

Della sua vita privata non si sa molto. L’artista è molto seguito sui social, il suo account Instagram vanta oltre trentamila follower. Pur essendo milanese d’adozione, Gaudiano è particolarmente affezionato alla sua terra d’origine, la Puglia, dove si reca spesso in vacanza.