Tutto su Alan Palmieri, il conduttore di Battiti Live

Si pronuncia Battiti Live e si legge Alan Palmieri, il conduttore del programma di Italia Uno che è diventato l’appuntamento musicale tv dell’estate. È dal 2018 che il nome dello speaker radiofonico si lega a quello della trasmissione, tanto da non poterne nominare uno senza che non si pensi anche all’altro. Condurre questo programma, che debuttò come programma radiofonico della frequenza pugliese Radionorba nel 1998, è stata per Alan Palmieri un’importante opportunità per farsi conoscere a livello nazionale.

Sul palco con lui, a partire dalla sera di martedì 13 luglio, come ogni anno Elisabetta Gregoraci con la quale ha inciso addirittura Anno Zero un reggaeton che vorrebbe diventare il tormentone della stagione più calda del 2021. “È una canzone nata per gioco”, ha spiegato lui che neanche aveva intenzione di cantarla. “Spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti”.

A supportare la coppia di presentatori torna anche Mariasole Pollio come inviata tra il pubblico.

Nato in Svizzera l’11 febbraio 1975, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Alan è cresciuto in Italia, precisamente in Puglia e si è avvicinato fin da ragazzo alla radio: ha esordito come speaker ai microfoni di Radio 105 per poi passare a RTL 102.5 e sempre con la verve che lo contraddistingue è tornato a Radionorba (di cui è direttore artistico), per poi approdare anche su Italia Uno.

Nonostante sia molto riservato sappiamo che è sposato, che sua moglie si chiama Caterina e che hanno dei figli. Il suo profilo Instagram è seguito da 12,6 mila followers ma non si trovano dettagli sulla su vita privata, che Alan custodisce gelosamente.