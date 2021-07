Stesso posto e stessa ora per Battiti Live, ma giorno diverso. La kermesse andrà in onda eccezionalmente giovedì 29 luglio 2021 per lasciare posto al gran finale di Temptation Island. Il programma musicale di Italia 1, condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, riprenderà regolarmente il suo posto nel palinsesto il martedì successivo. In questa terza puntata, sul palco del Castello Aragonese di Otranto, saliranno numerosi ospiti: Purple Disco Machine, Emma Marrone, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.

Tra gli artisti che si esibiranno ci sarà anche la diciannovenne Ariete, che a giugno 2021 ha visto un suo brano, L’Ultima notte, diventare colonna sonora dello spot Cornetto Algida Estate 2021, anche sponsor di Battiti Live. Questa canzone è stata scritta dalla cantante per la serie Netflix Summertime e parla di vacanze estive che finiscono e nostalgia, come ha spiegato la songwriter:

“L’ultima notte può sembrare un brano spensierato ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia, i falò con gli amici, le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.

Al secolo Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, nasce ad Anzio nel 2002. Iniziò a suonare la chitarra all’età di 8 anni e il pianoforte subito dopo. Ad agosto del 2019 esce su Youtube Quel Bar, il suo primo singolo, che supera in breve tempo le 10mila view. Pochi mesi dopo, a dicembre 2019 pubblica 01/12 e a maggio 2020 il suo Ep d’esordio Spazio. Sempre nel 2020, a dicembre, duetta in Tatuaggi con la band Psicologi e il brano in pochi mesi diventa Disco D’oro certificato FIMI. Il suo secondo Ep di inediti s’intitola 18 anni: all’interno anche il brano Mille Guerre, anche questo certificato Disco d’oro.