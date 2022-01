Non è un periodo tranquillo nella casa del Grande Fratello Vip per Lucrezia Selassié. Dopo lo scontro con Manila Nazzaro, avvenuto per incomprensioni sui turni di pulizia nella casa, è stata la volta di un battibecco avuto dalla principessa con Soleil Sorge. Pietra dello scandalo, in questa occasione, una razione di cibo nascosta dall’italoamericana.

Il gesto di Soleil, compiuto con uno spirito tra il serio e il faceto, ha scatenato la reazione di Lulù, che ha reagito attaccandola con queste parole: “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù tu sai dov’è finito? Ma per principio. Questa cosa non va bene. Voglio vedere se nascondo io qualcosa…”. Sentitasi chiamata in causa, l’influencer non ha lasciato correre e ha risposto in maniera piccata: “Sei la prima che si nasconde le cose in camera, di cosa stiamo parlando? Ma dai”.

A quel punto la discussione è degenerata in una vera e propria lite, con Soleil che ha iniziato a elencare tutte le manchevolezze all’interno della casa di Lulù e con la principessa che ha controbattuto così: “La torta l’ho nascosta su consiglio di Carmen e Manila. Ma perché devi agitarti? Stai serena eh. Io sto parlando con lui (Barù ndr) del tartufo, vieni qui e ti agiti. Non devi inalberarti per queste stro**te. Vuol dire che allora ti tocca e l’hai nascosto te. Se stavi tranquilla non ti agitavi così”.

Dopo un intervento di Giacomo Urtis (“Ma tesoro qui tutti si nascondono le cose”), che doveva essere pacificatore ma che non ha sortito alcun effetto distensivo, i toni si sono ulteriormente accesi ed è avvenuto lo scambio più infuocato. “Non rompe er c*o”, è scoppiata la Princess. “Hai sempre questa cosa di aggredire le persone convinta poi che gli altri stanno zitti. Che c**o vuoi?”. “Innanzitutto così parli con tua sorella e riprenditi. Perché sei una grandissima maleducata e non ne posso più“, la replica piccata di Soleil.