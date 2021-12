Manila Nazzaro è una delle leader all’interno della casa del Grande Fratello Vip e un punto di riferimento per tutti i concorrenti di questa sesta edizione. Carattere forte e naturale predisposizione a gestire e a mandare avanti le attività quotidiane comuni, contraddistinguono l’ex Miss Italia. La sua capacità di organizzare il lavoro e il suo carattere forte, però, la espongono anche a critiche e Manila è entrata nel mirino delle sorelle Selassié.

Dopo aver avuto uno scontro con Lulù, a causa del mancato rispetto dei turni di cucina e pulizia della giovane principessa, l’ex reginetta è stata criticata aspramente da Clarissa. Nel corso dell’ultima puntata sono stati mostrati a Manila gli attacchi via Instagram sferrati contro di lei dall’ex inquilina della casa del Gf. Clarissa in sostanza ha accusato l’ex Miss Italia di essere una vipera travestita da angioletto, aggiungendo che prima o poi, quando verrà fuori la sua vera natura, ci sarà da divertirsi. Manila ha avuto una forte reazione emotiva, fino ad arrivare anche alle lacrime, ritenendo le critiche mosse ingiuste e ingenerose.

“L’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fa male”, ha detto la concorrente, sottolineando anche che, “io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”. Ad entrare nella diatriba é stato anche l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, attuale compagno di Manila, che ha definito Clarissa “una bambina viziata, fatta di pochezza e inutilità”.

A difesa di Manila sono intervenute anche Valeria Marini, che l’ha definita “un simbolo” e Katia Ricciarelli. Persino Alfonso Signorini ha voluto proteggere l’ex Miss Italia. “Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada“, ha detto il conduttore.