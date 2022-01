Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi stanno legando molto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e la loro complicità è sempre più evidente. I due però, oltre alle chiacchiere tra amici, si sono lasciati andare a considerazioni certamente poco felici e gentili nei confronti delle concorrenti donne. In particolare, hanno utilizzato parole irrispettose nei confronti di Sophie Codegoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che in una prima fase del reality show era stata molto vicina all’imprenditore napoletano, ha avuto ultimamente una certa intimità con l’ex tentatore di Temptation Island. Il primo a entrare in argomento è stato Basciano, che rivolgendosi ad Antinolfi ha detto: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra..”.

Pronta la risposta dell’ex fidanzato dell’altra concorrente del Gf, Soleil Sorge. “Dai è come quando la bella se la crede perché è la più carina del paese. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f*a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi*e che ci sono altre mille che sono superiori”. Uno scambio di cattivo gusto, che non è passato inosservato ai telespettatori e che è stato stigmatizzato e commentato dall’inluencer napoletana Deianira Marzano.

“Ho estrapolato un pezzo, ma vanno avanti parecchio. Basciano dice che ci stanno ragazze molto più belle di quelle nella casa, tipo la sua ex, che quando usciva con lui tutti per strada si giravano. Poi dice che ci stanno le ragazzotte della casa e Gianmaria dice che le considera come delle ragazzette di paese. Loro invece sono abituati alle donne belle di Milano che sono superiori a quelle paesanotte della casa che vanno bene soltanto perché il cerchio è ristretto. Perché non si mettono insieme Gianmaria Antinolfi e Alessandro e si levano dalle scatole. Visto che vanno così d’accordo a sputare nel piatto dove hanno mangiato, spero facciano vedere tutto a Sophie. Per non parlare di Gianmaria che dice che il GF Vip sembra il paesello dove uno si sceglie la meno brutta”.

Non è la prima volta che al Grande Fratello due concorrenti si lasciano andare ad apprezzamenti di dubbio gusto sulle donne, scadendo in vere e proprie chiacchiere da bar riprese dalle telecamere. Per una discussione simile, ma molto più grave nei contenuti, tenuta da Stefano Bettarini e Clemente Russo, il pugile napoletano fu infatti squalificato nel corso della seconda edizione del Gf Vip.