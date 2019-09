Glamping Italia: i migliori campeggi glamour

Un nuovo modo di vivere la vacanza, che rispecchia i valori dell’ecosostenibilità di oggi senza rinunciare ai piaceri del lusso: è il glamping, una soluzione a metà strada, come dice il nome stesso, tra il glamour e il camping.

Il trend – arrivato in Italia negli ultimi anni dalle destinazioni calde dell’Africa passando per Nord America e Europa – ha già contagiato lidi, campagne e boschi con l’apertura di nuovi glamping italiani. In queste strutture si pensa al benessere del campeggiatore ma anche a una vita a contatto con la natura nel suo totale rispetto.

Le strutture, tra tende hi-tech, materiali naturali, ambienti di design e case sugli alberi, hanno conquistato tutti quelli che non sono pronti a fare a meno né del fascino del campeggio né delle comodità.

Vediamo, allora, quali sono i 5 glamping italiani più belli e cosa hanno da offrire per gli ospiti di weekend, viaggi in coppia o in famiglia.

Glamping Canonici di San Marco (VE). Dalla passione per la natura e da quella per l’arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale è nato, nel 2009, il Canonici di San Marco, primo Glamping in Italia, a Mirano, a 30 minuti da Venezia. Lodge e suite lodge sono ambienti unici, un mix originale tra una tenda beduina e un hotel a 5 stelle, costruiti con materiali pregiati e a impatto ambientale zero. Da provare il servizio “chic pic-nic”. Prenota ora

Tiliguerta Glamping&Camping Village (CA). Questa struttura, inserita sul prestigioso portale internazionale glampinghub.com, il più autorevole del settore, oltre che uno dei più selettivi in materia, trova posto in un contesto unico, quello di Costa Rei in Sardegna. Le Tili Suite, case mobili nuovissime a pochi passi dal mare, hanno un design contemporaneo, sono luminose e realizzate con i migliori materiali. I cuscinoni in giardino permettono di passare la serata a guardare le stesse. Per chi insegue il benessere anche in vacanza, poi, sono disponibili Pilates, Ayurveda e Zen Shiatsu. Ben accetti gli amici a 4 zampe.

Capalbio Glamping in Tuscany (GR). Considerato tra i dieci campeggi più “glamping” d’Europa, offre ai propri ospiti la possibilità di fare camping in modo del tutto innovativo per una vacanza in libertà ma con tutti i comfort di un hotel. Le tende di lusso si trovano a soli 10 metri dalla spiaggia e sono circondate da macchia mediterranea. In ognuna di esse, oltre ai posti letto, vi sono poltrone, divani, bagno, giardino, frigobar e connessione ad internet wi-fi. Per una pausa a contatto con la natura. Prenota ora

Camping Orlando in Chianti Glamping Resort (AR). Gli ospiti del Camping Orlando in Chianti hanno l’opportunità di scegliere tra diverse strutture lussuose come la Lodgetent e la Lodgesuite. Quest’ultima è perfetta per coppie e genitori che si vogliono godere una vacanza all’insegna del relax e del romanticismo, con il grande letto a baldacchino matrimoniale e la vasca ovale d’ispirazione vintage. Prenota ora