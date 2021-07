Gli amori più belli di tutti i tempi in tre affascinanti lezioni d’autore

C’è un argomento, per cui basta semplicemente una parola, che più di tutti è capace di suscitare in noi emozioni, di trascinarci a fare cose folli, cose bellissime o anche cose poco assennate, che ci spinge a far tardi la notte anche quando ci dobbiamo svegliare presto, che ci fa fare chilometri solo per un abbraccio. Ovviamente stiamo parlando dell’amore, senza alcun dubbio il tema principale della maggior parte dei testi delle canzoni, delle sceneggiature dei film o dei filoni di serie tv.

Le lezioni d’autore di Feltrinelli Education

Feltrinelli Education è la piattaforma, nata dall’iniziativa del celebre gruppo editoriale italiano, sulla quale sono presenti tantissimi corsi, sia online sia on demand, su un elevato numero di temi e argomenti: si va dalla scrittura di romanzi alla poesia, dal giornalismo ai corsi per diventare web developer, dalla fotografia all’economia.

In un quadro così ampio, sono presenti anche una serie di affascinanti lezioni d’autore per approfondire tematiche specifiche di grande interesse grazie soprattutto alla presenza di grandi personaggi che, con il loro carisma, la preparazione e la capacità di comunicazione saranno in grado di trasmettere, oltre alle proprie conoscenze, anche una vasta gamma di emozioni.

Fra queste, sicuramente possiamo citare quelle in cui Chiara Gamberale affronta l’amore da tutti i punti di vista. Si esamineranno le mille sfaccettature di questo sentimento: dall’infelicità dell’amore non corrisposto al linguaggio intimo e speciale di tutti gli innamorati, fino ad analizzare come cambiano le relazioni e i linguaggi che le contraddistinguono, soprattutto oggi nell’epoca dei social.

Gli amori più belli di tutti i tempi

In queste lezioni si ha la possibilità di conoscere Chiara Gamberale e gli amori più belli di tutti i tempi: attraverso le parole di Tolstoj ed Emily Brontë, passando per Quentin Tarantino e i Coma_cose, Chiara ripercorre le storie d’amore più appassionanti. Si parlerà dell’amore infelice, facendo dei voli nel tempo che ci porteranno da Cime tempestose a Peter Pan, facendo tappa nelle storie di Anna Karenina, Kill Bill e Fleabag.

Un’altra lezione avrà come punto focale il lessico famigliare, ovvero quella particolare forma di linguaggio, quasi un codice segreto fra innamorati, costituito da sguardi di intesa, segnali agli altri incomprensibili, gesti o anche parole inventate che però per loro, e solo per loro, hanno un significato. In questa lezione si potranno scoprire le intense parole d’amore presenti nelle poesie di Gherasim Luca, nella lingua di Omero e nel romanzo Gita al faro di Virginia Woolf.

Nella terza e ultima lezione d’autore si affronterà il tema dell’amore ai tempi dei social, che hanno rappresentato una rivoluzione in tutti i settori della nostra vita, relazioni amorose comprese.

