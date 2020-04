Libri gratis: dove scaricarli legalmente

I libri gratis sono una grande risorsa, specialmente in tempi di quarantena per il Coronavirus: ecco dove scaricarli legalmente.

La lettura permette non solo di passare delle ore piacevolmente quando non si può uscire di casa, ma anche di alleviare l’ansia e lo stress. Leggere, infatti, rilassa la muscolatura, rallentando il battito cardiaco; permette di allontanarsi con la mente da una realtà non facile da vivere; regala prospettive diverse aprendo lo sguardo verso soluzioni nuove e inaspettate.

Sono tanti, quindi, i motivi per prendere in mano un libro, in questo caso un e-book, oppure per puntare su alternative accattivanti come gli audiolibri.

I libri scaricati online sono disponibili in vari formati, come e-book veri e propri, per gli e-reader come Kindle o Kobo, o in pdf, da scaricare e leggere direttamente su smartphone e PC.

Dove scaricarli legalmente? Sono molte le piattaforme che mettono a disposizione i classici, quindi con diritti d’autore decaduti, di cui si può fruire liberamente, ma anche le case editrici che regalano ai lettori volumi, racconti, poesie e saggi. Nella maggior parte dei casi è comunque necessario registrarsi.

Romanzi, fiabe per bambini, manuali, tutto a disposizione gratuitamente, anche per chi, in momento economico così particolare, è in difficoltà ed è costretto a rinunciare alla cultura per limitarsi alle spese strettamente necessarie.

La nostra redazione ha raccolto le proposte più interessanti di libri gratis e vi indica dove scaricarli.

Dove scaricare libri gratis