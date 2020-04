Storia della moda: i libri da leggere

Gli appassionati di storia della moda possono sfruttare del tempo a disposizione per sé come proficua occasione di colmare qualche lacuna grazie ai libri dedicati all’argomento.

I volumi usciti in questi ultimi sono molti e riuscire a fare una selezione può essere difficile. Ecco perché la redazione ha preparato una lista con le 5 proposte più interessanti, corredate dall’argomento e dal prezzo.

Moda: dalla nascita della Haute Couture a oggi di Sofia Gnoli (2012, Carocci)

Il volume ripercorre la storia a partire da Charles Frederich Worth, il primo sarto inteso non più come semplice artigiano ma come ideatore di fogge, fino ad arrivare all’età contemporanea. Accanto ai profili dei più importanti stilisti internazionali, da Coco Chanel a Christian Dior, da Giorgio Armani a Valentino, da Gucci a Prada, vengono ricostruite le tappe fondamentali dell’affermazione della moda e i suoi passaggi dalla Haute Couture al prêt-à-porter, fino alla globalizzazione e alla fast fashion che hanno caratterizzato il primo decennio del Duemila.

Prezzo consigliato: 34 euro

Storia della moda XVIII-XXI secolo di Enrica Morini (2017, Skira)

Un agile manuale, dal linguaggio semplice e accessibile a tutti, dedicato ai personaggi che hanno lasciato il segno dal Settecento a oggi. Attraverso un preciso e costante confronto con le trasformazioni sociali e culturali, viene ripercorsa l’evoluzione dello stile e del gusto nelle età rivoluzionaria, neoclassica e imperiale, per giungere fino alla definitiva affermazione della moda borghese e alla nascita, nella seconda metà dell’Ottocento, dell’Haute Couture e della figura del couturier, il vero professionista della moda.

Prezzo consigliato: 32 euro

Moda. L’evoluzione del costume e dello stile (2016, Gribaudo)

Un volume riccamente illustrato, che rappresenta la guida definitiva a tutto ciò che sia mai stato indossato: racconta i protagonisti, le icone e i più famosi trend-setter e cattura i tempi in cui sono vissuti. Dalla stravaganza dell’antico Egitto, attraverso leggendarie case come Chanel e Dior, fino alle più recenti griffe d’avanguardia, da Alexander McOueen a Prada: oltre 1.500 costumi, bozzetti originali, immagini d’archivio, dipinti, stampe e splendide fotografie a colori raccontano la moda e la sua evoluzione.

Prezzo consigliato: 39 euro

Storia della moda dal 1850 a oggi di Daniel J. Cole e Nancy Deihl (2016, Einaudi)

Il volume ripercorre la storia della moda come una fondamentale espressione, vivace e dinamica, della cultura e della società moderna e contemporanea. La diffusione e le metarmorfosi degli stili vengono analizzate di decennio in decennio, non solo dal punto di vista estetico, ma anche nei rapporti della moda con le diverse arti (visive, applicate e performative), i molteplici intrecci con la cultura popolare, il ruolo decisivo dei nuovi materiali e della tecnologia e la progressiva globalizzazione dei gusti e delle tendenze. Oltre 600 immagini provenienti da musei e riviste internazionali del settore accompagnano la rigorosa ricostruzione storica della moda.

Prezzo consigliato: 90 euro Acquista ora

La moda. Storia della moda dal XVIII al XX secolo (2015, Taschen)

Mostrando l’ampia collezione dell’Istituto, Fashion History il volume è un viaggio affascinante attraverso gli ultimi tre secoli di tendenze in fatto di abbigliamento. Grazie alle fotografie degli abiti disposti da mani sapienti su manichini realizzati su misura, quest’opera ci mostra l’abbigliamento come “manifestazione essenziale del nostro essere autentico” e la passione per la moda dell’Istituto come una forma d’arte complessa e intricata.

Prezzo consigliato: 15 euro