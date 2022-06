Dopo A Star in Born e il biopic di House of Gucci, Lady Gaga potrebbe recitare ancora in un grande set di prestigio e questa volta potrebbe essere quello di Joker 2. L’attrice e cantante pare essere, infatti, in trattativa per interpretare l’iconica Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019.

La notizia viene riportata dal The Hollywood Reporter, che cita alcune fonti secondo le quali il secondo capitolo sul clown di Gotham City potrebbe essere addirittura un musical. D’altronde il rapporto tra Todd Phillips e Lady Gaga arriva da lontano essendo lui il produttore esecutivo di A star is born, con cui la cantante e protagonista della pellicola ha vinto l’Oscar con il brano Shallow.

I primi di giugno 2022 il regista aveva inoltre confermato la preparazione di Joker 2 in un post su Instagram rivelando anche che Joaquin Phoenix, interprete del personaggio principale nel film della Warner Bros/DC vincendo l’Oscar nel 2020, dovrebbe riprendere il suo ruolo.

E in effetti se Joker 2 prendesse la piega di un musical, Lady Gaga potrebbe essere perfetta e coinvolgerla anche nella scrittura della colonna sonora avrebbe i suoi vantaggi. Certo è che il personaggio di Harley Quinn è molto particolare: è stata Margot Robbie, a portarlo sullo schermo per tre volte accanto Jared Leto in Suicide Squad del 2016, Birds of Prey del 2020 e The Suicide Squad del 2021.