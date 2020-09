Smalto scuro: i colori più belli per l'Autunno-Inverno

Lo smalto scuro è sicuramente il più fashion e il più intrigante, da solo e per la nail art, ormai sdoganato dal mood dark e dai beauty look giovani o giovanilistici: la nostra redazione ha scovato i colori più belli per l’Autunno-Inverno che non possono mancare nella vostra “tavolozza” per le unghie.

Se in estate, infatti, si prediligono colori accesi e vitaminici – quest’anno addirittura al neon -, con l’arrivo della stagione fredda anche le unghie si vestono delle tinte più scure e profonde della natura.

Ovviamente lo smalto rosso resta sempre il re delle nuance, ma accanto a esso troviamo nuovi classici come il rouge noir o il nero. E, naturalmente, le novità di stagione che fanno tendenza. Quali sono? Ve lo diciamo noi, non prima di una breve guida per capire come mettere lo smalto scuro per non sbagliare.

Come applicare lo smalto scuro

Gli smalti scuri sono i più difficili da stendere, prima di tutto per via della formula più corposa e difficile da applicare, poi per i piccoli errori che risultano più evidenti a causa del contrasto (ovviamente più la carnagione è scura più in questo sarete avvantaggiate).

Esiste, tuttavia, un modo per stendere lo smalto scuro e farlo al meglio:

applicate lo smalto a partire dalla zona centrale dell’unghia, scendendo verso il basso, e poi facendo lo stesso con le due porzioni laterali;

stendendo lo smalto, fate una leggera pressione sul pennello in modo che si allarghi e lo smalto di distribuisca in maniera più uniforme;

spesso con lo smalto scuro non occorre una seconda passata, ma se dovesse servire è importante far asciugare molto bene il primo strato prima di aggiungere il secondo;

gli smalti scuri tendono a rovinarsi prima degli altri nel tempo per cui, se dopo una prova la consistenza è collosa, dovrete rassegnarvi a acquistare un nuovo prodotto.

Smalto scuro: i colori per l’Autunno-Inverno

Nero, blu scuro, bordeaux, viola o rouge noir, le proposte di colori di smalti scuri per l’Autunno-Inverno sono moltissime. Scegliete la vostra preferita o provatele tutte.

Sephora Collection Color Hit Black Lace

Uno smalto long lasting che si ispira al nero intenso e sensuale del pizzo. Asciugatura rapida e un flacone adorabile a un prezzo mini, per 5 giorni di brillantezza. Prezzo consigliato: 3,90 euro Acquista ora

Chanel Bleu Trompeur Le Vernis

Un blu brillante, profondo e intensissimo, che risalta grazie all’effetto laccato omogeneo. Formula protettiva e a lunga tenuta. Prezzo consigliato 27,50 euro Acquista ora

Manucurist Dark Clover Green Flash

Un semipermanente “clean” (senza “cattivi ingredienti” come interferenti endocrini, agenti CMR, monomeri sensibilizzanti, idrochinoni) dal colore stupefacente. Né blu né verde, questo ottanio s’illumina di giorno e si avvolge di mistero di notte. Prezzo consigliato: 22 euro

Dior Vernis Nuit 1947

Molto coprente e luminoso, questo smalto vinaccia rafforza la superficie dell’unghia per una tenuta ottimale. Il colore è brillante, profondo, e sta bene su tutto. Formulato senza toluene, formaldeide, ftalato e canfora. Prezzo consigliato: 26,50 euro Acquista ora

ZOYA Pinta Smalto colore viola scuro

Cercate un colore originale con cui stupire tutti? Arriva da ZOYA una delle proposte più particolari per l’Autunno-Inverno. Si tratta di uno smalto viola scuro le cui sfumature intense si coniugano con dei meravigliosi riflessi blu.