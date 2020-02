Joaquin Phoenix salva una mucca e il suo vitellino dal mattatoio

Joaquin Phoenix continua a lottare in difesa dell’ambiente e della natura e, dopo aver lanciato un accorato messaggio in occasione della sua premiazione agli Oscar 2020, è passato ai fatti.

Poche ore dopo la cerimonia al Dolby Theatre l’attore hollywoodiano si è recato al Manning Beef, un mattatoio ad ovest di Los Angeles gestito da Anthony Di Maria. I due si sono confrontati sul tema della macellazione e Phoenix ha colto l’occasione per lanciare le sue critiche: “Non ho bisogno della scienza per vedere e sentire come un animale risponde al dolore. Si tratta di un omicidio. Poi non sopporto chi divide le madri dai loro piccoli appena nati“.

Dal canto suo il proprietario del mattatoio ha risposto alle accuse giustificando il suo operato: “Qui gli animali muoiono in meno di un minuto, è il processo più umano che c’è nel Paese. E se nasce un vitello nella mia proprietà, mi rifiuto di allontanarlo dalla madre“.

Di Maria ha, così, concesso all’attore di liberare e portare via dalla sua proprietà Liberty e Indigo ovvero una mucca e il suo vitellino. Joaquin ha caricato i due animali su un rimorchio diretto alla Farm Sanctuary, un’organizzazione no profit californiana nata nel 1986 e specializzata nella protezione degli esemplari da allevamento.

Un gesto di grande umanità quello di Anthony che è stato molto apprezzato anche dall’attore: “Non avrei mai pensato di trovare amicizia in un macello, ma incontrando Anthony e aprendo il mio cuore al suo, mi rendo conto che potremmo avere molte più cose in comune di quanto pensiamo. Senza il suo atto di gentilezza Liberty e il suo vitellino Indigo sarebbero scomparsi in modo terribile. […] Le amicizie possono emergere nei luoghi più inaspettati e, indipendentemente dalle nostre differenze, gentilezza e compassione dovrebbero governare tutto ciò che ci circonda“.