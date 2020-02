Joaquin Phoenix e Rooney Mara festeggiano l’Oscar 2020 al fast food vegano

Joaquin Phoenix è l’attore dell’anno, la sua vittoria agli Oscar 2020 come Miglior Attore protagonista per la sua interpretazione di Joker è solo la ciliegina sulla torta dopo una serie di premi vinti nel corso di questi mesi. Ma l’attore riesce a rimanere umile, e il discorso durante la cerimonia di premiazione lo ha messo in evidenza. Joaquin Phoenix non ama i riflettori e le feste, soprattutto da quando è iniziata la sua relazione con Rooney Mara.

Il fotografo Greg Williams ha immortalato la coppia sugli scalini del Monty’s Good Burger, un famoso fast food vegano sul Sunset Boulevard: il modo più semplice di festeggiare, in compagnia dell’ambita statuetta appoggiata a terra tra di loro. Lontani dai social, amanti della privacy, i loro scatti insieme sono sempre rubati, perché non amano dare sfoggio della loro storia d’amore. E invece di farsi immortalare tra le star come loro preferiscono mangiare un panino, rigorosamente vegano, seduti per terra, con ancora indosso gli abiti da cerimonia, ma Rooney ha messo via i tacchi e ha indossato le solite Converse, per andare in giro in modo comodo, senza troppo riguardo nei confronti del look.

Visualizza questo post su Instagram #joaquinphoenix who won the best actor Oscar tonight for his role in @jokermovie and #rooneymara tuck into their #montysveganburgers #vegan #farmsanctuary #gregwilliams #gregwilliamsphotography #LeicaQ2 Un post condiviso da Greg Williams (@gregwilliamsphotography) in data: 10 Feb 2020 alle ore 12:12 PST

Perché un vestito è solo un vestito, allora è meglio indossare sempre lo stesso per ritirare i numerosi premi ricevuti, come ha fatto Joaquin, meglio puntare lo sguardo verso altro, infilare una protesta contro il macello degli animali muovendosi da una cerimonia all’altra, ringraziare tutti per avergli dato una seconda opportunità e meglio ricordare che la strada verso il successo gliela indicò il fratello scomparso, River, la cui forza e la cui bellezza ancora aleggiano su tutta la famiglia Phoenix.