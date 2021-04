I beauty look degli Oscar 2021, make up e hair styling da diva

Hollywood torna sul red carpet con un tripudio di beauty look da sogno che adornano il viso delle star. La 93esima edizione degli Academy Awards sembra essere il preludio di un tanto auspicato ritorno alla normalità che si manifesta attraverso make up irresistibili e hair styling glamour. Tolta la mascherina per le premiazioni degli Oscar 2021, le labbra diventano il punto focale dei make up, colorate da mille sfumature di rosso, acceso e vibrante.

Dal burgundy al rosso fiammante passando per il ruggine le labbra sono le protagoniste indiscusse dei beauty look da red carpet che contrastano gli incarnati illuminati da basi lunari e brillanti. Non mancano infatti pennellate di ombretti brillanti sulle palpebre che rendono sgargianti i look delle star.

I capelli vengono acconciati in chignon dallo stile retrò, code grintose ispirate agli anni ’70, caschetti con frange rock e ricci afro.

Il ritorno del rossetto rosso

Sono tante le celebrities che alla cerimonia degli Oscar 2021 scelgono di indossare il rossetto rosso in pendant con il tappeto più famoso di tutti i tempi.

Amanda Seyfried sfoggia uno dei beauty look più belli che catalizzano l’attenzione dei fotografi. Su una base fredda e dai toni della luna si posa sulle labbra un rossetto dal colore rosso magnetico che forma un make up magico e da favola contemporanea.

Il trucco realizzato dalla make up artist Geneviev Herr risplende grazie all’effetto metallizzato di un ombretto color ruggine che compone un beauty look completato da un’acconciatura a chignon con onde che ricorda lo stile di Grace Kelly.

La frangia di Margot Robbie

La frangia è la tendenza hair style più richiesta del momento e che non poteva mancare neanche sul red carpet della 93esima edizione degli Academy Awards.

Margot Robbie ha incantato l’obiettivo dei fotografi con una maxi frangia biondo caramello che contorna il viso. Il beauty look ammaliante e magnetico prosegue con onde che contornano il viso ed una morbida coda bassa riportando alla mente un tipico hair look anni ’70.

Il caschetto di Halle Berry e Laura Pausini agli Oscar 2021

Tra capelli avvolti in acconciature sapientemente realizzate dalle mani di importanti hair stylist, fa capolino sulla passerella degli Oscar 2021 il taglio di capelli a caschetto.

Halle Berry stupisce per il suo carrè dallo stile rock che contrasta con un abito romantico e bon ton.

La cantante italiana Laura Pausini, invece, appare impeccabile in un bob lucente dall’effetto glossy arrotondato sulle spalle realizzato dalla geniale hair stylist Mara Roszak.

Beauty look da Oscar 2021: i ricci afro

Sciolti e selvaggi, i ricci afro compaiono tra i beauty look sfoggiati dalle star sul red carpet.

Una lunga chioma arricciata e lasciata cadere al naturale viene sfoggiata sul beauty look scelto da Zendaya completato da un make up dalle nuances calde e ambrate. I ricci sono la nuova tendenza easy chic sfoggiata anche nelle occasioni più eleganti.

Andra Day, invece, compare sul tappeto rosso con in testa un nido di ricci strutturati e definiti, lasciati cadere anche sulla fronte come fosse una frangetta di piccoli e stretti boccoli. Il beauty look risulta essere semplice e aggraziato grazie anche a un trucco naturale che non punta su contrasti netti.

Lo chignon è il beauty look vincitore degli Oscar 2021

Il suo stile è easy chic e la forma è semplice, abbandonando le forme rigide e troppo impostate delle versioni sfoggiate in precedenza. La parte anteriore di questa acconciatura è ordinata e i capelli sono tirati all’indietro senza comporre una piega impeccabile ma naturale e morbida.

Lo chignon viene formato all’altezza della nuca. Con un nodo dal quale sfuggono piccoli ciuffi di capelli, come quello realizzato dalla hair stylist Jeny Cho per Carey Mulligan.