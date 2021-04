Oscar 2021: i look più belli delle star sul red carpet

In un periodo storico segnato da una pandemia ancora in atto, i look delle star sul red carpet degli Academy Awards tornano a farci sognare. In un tripudio di eleganza che celebra la settima arte del cinema, gli abiti indossati dalle attrici e dalle celebrities in occasione della notte degli Oscar 2021 sono ricchi di colore e di volume. Dall’intramontabile e classico nero, al giallo pop e vitaminico, passando per il rosso fuoco e per le tonalità dell’oro che si posano su lunghe gonne vaporose in chiffon di seta.

A caratterizzare i look delle star sul red carpet è l’estrema semplicità degli abiti che rinunciano a orpelli, come frange e volant, abbandonando anche fantasie multi color per abbracciare invece pennellate di colore in tinta unita e linee semplici.

Uno stile sobrio ed elegante privo di ricami ma dai volumi estremi che non manca di far brillare e mettere in evidenza la bellezza delle attrice sul tappeto rosso dove la moda Made in Italy ha decisamente trionfato nonostante non abbia portato a casa la famosa statuetta d’oro. Da Valentino a Gucci, passando per Dolce&Gabbana e Giorgio Armani, sono tante le maison di moda che hanno visto sfilare sul tappeto rosso degli Oscar 2021 gli abiti realizzati ad hoc per le star, nella piena celebrazione della moda italiana raffinata e senza tempo. Ecco i look più belli delle star sfoggiati durante la notte degli Oscar 2021.

L’abito rosso fuoco di Amanda Seyfried firmanto Giorgio Armani

Su una cascata di tulle rosso fuoco, la candidata Amanda Seyfried sfoggia un abito firmato Giorgio Armani Privé. Nominata come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Mank, indossa un abito da ballo in tulle plissettato senza spalline con un profondo scollo a V. Lo stile drammatico è accentuato da balze e una gonna dal maxi volume che dona all’attrice un allure elegante degno di essere annoverato tra i look più belli degli Oscar 2021.

Oscar 2021: i look delle star firmati Valentino

Tra i look più belli indossati dalle star sul red carpet, quelli firmati Valentino sono tra i più eleganti e che non passano inosservati. Nominata come migliore attrice non protagonista, Carey Mulligan, appare brillante avvolta in un abito Valentino couture color oro ricamato con paillettes cangianti dai riflessi perlati. Completato da un mini top metallico e una gigante gonna a palloncino, l’abito fa parte della collezione Code Temporal Spring Summer 2021. Confermandosi un capo di alta moda la cui realizzazione ha richiesto 350 ore di lavoro da parte dei designer dell’atelier dello stilista italiano.

Progettato dal creative director Pierpaolo Piccioli e disegnato da Andrea Mennella, Maison Valentino ha realizzato un abito corredato da cappotto in seta per Laura Pausini. La cantante nominata per la migliore canzone originale ” Io sì” da ” The Life Ahead” sfoggia un vero e proprio look da diva total black che prende forma sui tessuti del gazar di seta e della lana double componendo un abito dalle linee semplici e sartoriali. Il look è completato da diamanti e smeraldi Bulgari che donano la giusta dose di lucentezza, sposandosi con il nero profondo di uno dei look più belli sul red carpet made in Italy.

Force de beauté è il nome dell’abito da Oscar indossato da Zendaya e firmato Valentino. Un nome perfetto per esprimere la forza della bellezza che prende forma su un vestito in chiffon di seta con una lunga gonna e pennellato da una tinta di colore giallo luminoso che rendere l’intero look radioso e tra i migliori sul più famoso red carpet. Lasciando intravedere una piccola porzione di pelle all’altezza del busto, l’abito Valentino appare più che mai elegante e seducente, tra i migliori.

Andra Day in Vera Wang

Ricordando le tonalità della famosa statuetta dorata, l’abito firmato Vera Wang punta tutto sull’oro realizzando un look brillante che spicca a contrasto con il rosso del tappeto degli Academy Awards giunti alla 93esima edizione. La bella e talentuosa cantante Andra Day indossa un abito tagliato in rete metallico dal colore oro liquido personalizzato con il classico drappeggio Vera Wang. Le spalline asimmetriche e una gonna dal profondo spacco laterale si immergono in un lungo strascico che conferisce all’intero look un allure drammatico e teatrale.

Oscar 2021: gli abiti firmati Gucci

In occasione della 93esima edizione degli Oscar, una splendida Emeral Fennel in dolce attesa indossa un abito firmato Gucci che ricorda lo stile etereo di una dea. Vincitrice per la migliore sceneggiatura originale e nominata per il miglior film e la migliore regia per Una donna promettente. L’attrice appare splendida in un abito con stampa floreale, in organza multicolore e con paillettes all over e dettagli volant.

La star di The Crown, Vanessa Kirby ha confermato il suo stile regale anche sul red carpet. In un abito dalle linee semplici e minimaliste firmato Gucci, appare elegante e bon ton. Grazie all’allure sofisticato di un vestito senza spalline in seta completato da una lunga gonna a strascico.

L’abito Louis Vuitton di Regina King

Regina di nome e di fatto, l’attrice e regista statunitense sfoggia un look che non passa inosservato. In un lungo abito a sirena con profondo scollo a V adornato da voluminosi volant, Regina King mostra a tutti il suo stile da regina. L’abito, inoltre, è arricchito da una cascata di strisce composte da strass che si posano su un tessuto di seta color ceruleo e che adornando l’orlo della gonna.

Halle Berry e l’abito Dolce&Gabbana

Sotto i riflettori del tappeto rosso più chiacchierato di sempre, l’attrice Halle Berry sfoggia un look raffinato ed elegante più che mai. Declinato su una tinta glicine, il vestito in chiffon di seta presenta uno scollo a cuore con maxi fiocco in vita che conferisce uno stile romantico all’intero outfit.