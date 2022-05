Il Festival di Cannes continua a sorprendere (e a splendere), tra le sfilate delle star sul tappeto rosso e gli abiti incredibili che sfoggiano. Protagonista della terza serata il 19 maggio – quella della prima di Armageddon Time – la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio, con un look tra i più audaci sulla Croisette 2022.

La top model, che ha iniziato la carriera come “angelo” di Victoria’s Secret, ha lasciato tutti a bocca aperta con un sontuoso abito, quasi senza corpetto. A coprire il seno, infatti, solo alcune pietre scintillanti coordinate con i gioielli.

L’icona glamour ha indossato una creazione couture di Stephane Rolland molto appariscente: una voluminosa gonna bianca, quasi a ricordare quella di una sposa, in netto contraso con la parte superiore, che è rimasta invece scoperta. Alcune applicazioni scntillanti hanno nascosto il seno, lasciando nudo il resto del busto. Le pietre, tuttavia, non stavano su da sole: erano cucite su un body trasparente quasi invisibile.

A completare il look di Alessandra Ambrosio una preziosa parure di gioielli composta da collier e orecchini en pendant. Un make up sobrio le illuminava il viso: una tonlità chiara di rossetto sulle labbra e una linea di eyeliner nero a incorniciarle dolcemente gli occhi. Per l’acconciatura la star ha scelto di raccogliere i capelli in uno chignon, con morbide ciocche lasciate cadere ai lati del volto.

Il tocco che ha sancito il suo tra i look più interessanti della kermesse cinematografica: i guanti da diva, un paio di evening gloves alti fin sopra il gomito. Un super trend tornato di moda dal 2021, che sta spopolando sui più famosi red carpet internazionali.